У Деми Ловато возникли серьезные осложнения после передозировки наркотиками

Американская певица Деми Ловато, которая недавно попала в больницу после передозировки наркотиками, до сих пор находится в реабилитационном центре.

Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что Деми Ловато страдает от тошноты и высокой температуры. В источнике говорится, что это одни из осложнений, которые связаны с передозировкой.

25 июля стало известно, что Деми Ловато попала в больницу с передозировкой наркотиками. Источники рассказали, что во время госпитализации звезде ввели налоксон – антидот при передозировке. Представитель певицы опроверг слухи о передозировке героином, однако Деми Ловато не рассказала, какой именно наркотик употребляла.

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Интересно, что Деми написала песню Sober в 2018 году и посвятила ее длительной борьбе с наркотической зависимостью.

Смотрите клип Деми Ловато на песню Sober: