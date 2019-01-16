У "Динамо" появился конкурент в борьбе за игрока сборной Украины

Львовские "Карпаты" получили четыре предложения относительно трансфера атакующего полузащитника Марьяна Шведа.

Кроме киевского "Динамо" интерес к хавбеку проявили испанский "Леганес", турецкий "Фенербахче" и шотландский "Селтик", сообщает "Футбол 1".

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"Зелено-белые" получили запрос от киевского "Динамо", однако сторонам не удается согласовать сумму отступных.

Стоит отметить, что наиболее выгодное предложение в плане финансов "Карпаты" получили от шотландского "Селтика".

В этом сезоне Швед сыграл за "Карпаты" в 17 матчах, в которых забил 8 голов. Кроме этого, в 2018 году игрок дебютировал в составе сборной Украины.

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