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      У "Динамо" появился конкурент в борьбе за игрока сборной Украины

      38 Читати новину українською
      Марьян Швед
      Марьян Швед / ФК "Карпаты"

      Львовские "Карпаты" получили четыре предложения относительно трансфера атакующего полузащитника Марьяна Шведа.

      Кроме киевского "Динамо" интерес к хавбеку проявили испанский "Леганес", турецкий "Фенербахче" и шотландский "Селтик", сообщает "Футбол 1".

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      "Зелено-белые" получили запрос от киевского "Динамо", однако сторонам не удается согласовать сумму отступных.

      Стоит отметить, что наиболее выгодное предложение в плане финансов "Карпаты" получили от шотландского "Селтика".

      В этом сезоне Швед сыграл за "Карпаты" в 17 матчах, в которых забил 8 голов. Кроме этого, в 2018 году игрок дебютировал в составе сборной Украины.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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