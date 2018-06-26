У длинных ног Оли Поляковой появился свой Instagram

Украинская певица Ольга Полякова, имея достаточно высокий рост, может похвастаться своими длинными стройными ногами. По ее словам, они решили создать собственную Instagram-страницу, где ноги будут появляться в разных образах и местах.

Певица в своем Instagram рассказала, что на личном аккаунте ее ног "Ноги Оли Поляковой" будут появляться не только фотографии, но и советы, как за ними ухаживать и как всегда выглядеть великолепно.

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"Мои ноги создали свой аккаунт. Неблагодарные, говорят, что это они сделали меня звездой, нет, ну не наглость?" – забавно прокомментировала создание новой страницы в соцсети.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 25 Чер 2018 р. о 10:59 PDT

В новом профиле в Instagram уже опубликовано 12 статей, где певица от имени ног общается с поклонниками и дает им советы. На аккаунт подписались более тысячи человек.

Допис, поширений Ноги Оли Поляковой (@nogi.polyakovoy) 25 Чер 2018 р. о 3:59 PDT

Допис, поширений Ноги Оли Поляковой (@nogi.polyakovoy) 25 Чер 2018 р. о 10:58 PDT