В Днепре бойцам и волонтерам вручили орден "Народный Герой Украины"

В Днепре прошла церемония награждения орденом "Народный Герой Украины", ею отметили 18 человек, из них троих – посмертно. А инициировали награду три года назад двое волонтеров. За это время они успели наградить почти четыре сотни бойцов, волонтеров и медиков.

Максим Ридзанич погиб в 2015 году вблизи поселка Опытное на Донетчине. В тот момент, когда он помогал раненому собрату. Тогда российские наемники расстреляли Максима из автоматной очереди. Не спас и бронежилет, так как пуля попала ему в грудь. Посмертную награду "Народного героя" вручили его дочери Карине.

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Семьям Андрея Гуричева и Александра Вохрамеева тоже награду дали посмертно. 15 других номинантов получили ее в руки. Они рассказали, что народная награда для них весомее любых государственных наград.



В Днепре бойцам вручили награды "Народный Герой Украины"

Негосударственную премию "Народный Герой" основали два волонтера. Ордена они делают из переплавленных серебряных вещей, которые жертвуют неравнодушные, а кандидатов может выдвинуть любой, но утверждают их члены наградного совета.



В Днепре бойцов отметили наградами

Кроме бойцов, награды получили и волонтеры. Организаторы премии утверждают, что не теряют контакт с героями и после вручения премии и при необходимости помогают семьям погибших, для которых важно знать, что смерти их родных были не напрасными. Народ помнит и понимает цену мира.