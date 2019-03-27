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      Алексей Чибисов

      У "ДНР" обіцяють роздавати громадянство Росії

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      Жителів "республік" годують обіцянками про російське громадянство
      Жителів "республік" годують обіцянками про російське громадянство / Фото 24 каналу

      Днями російські терористи завезли до окупованого Донецька досить цікаві документи – купу пустих бланків, які зазвичай видають громадянам РФ, що постійно мешкають за кордоном. Окупанти кажуть, що мають роздавати оці папірці всім мешканцям захоплених РФ територій, а потім їх немовби обмінюватимуть на справжні російські паспорти.

      Розбиратися, що запланували терористи, довго не потрібно. По-перше, видача якихось бланків та надання безпосередньо паспортів – це геть різні справи. По-друге, якщо для Кремля всі мешканці "ДНР" та "ЛНР" є громадянами України, то наявність у людей бланків, де сказано, що "Вася Дирявий є громадянином РФ, який мешкає у "ДНР" нічого не змінює. Окрім, звісно, уяви "громадянина Росії".

      Читайте також: Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали

      Насправді, терористам взагалі не потрібні заяви 1,5-2 мільйонів фейкових громадян, яких не визнає світ та яких треба забезпечувати всім необхідним. З цього боку привезення бланків є нічим іншим, як спробою кинути чергову кістку зголоднілим "новоросам", що п'ять років живуть у тотальній бідності та мріють про вставання з колін.

      Ситуація у соціумі на окупованих територіях – геть печальна. Командування бойовиків постійно звітує у Москву про готовність людей вчинити бунт та вимагати від "адміністрацій" "ДНР" та "ЛНР" покращень. Цих голодних повстань перетворених завдяки телебаченню на рабів людей ніхто не боїться, але ж і зайва картинка з ридаючими від горя жінками біля будівлі ОДА, де тусить Пушилін, нікому не потрібна.

      То ж спроба видати роздачу папірців із омріяними багатьма словами "громадянин Росії" мусить заставити людей зрадіти на півроку-рік за умови розкрутки цієї новини пропагандистами. Але ж насправді нічого не зміниться, а через якийсь час Лавров та Путін виступлять із заявами про те, що ці бланки можна купити у будь-якій канцелярії, а мешканцям Донбасу ніхто з офіційних представників РФ нічого не обіцяв.

      Читайте також: Росія змінила плани щодо "ДНР" та "ЛНР": чи кинуть "республіки" напризволяще?

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Публикации Новости политики Новости России Российская пропаганда Новости Донецка Новости Луганска
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