У добровольцев и ветеранов АТО провели обыски: задержали военную ВСУ

Следователи провели массовые обыски у ветеранов и добровольцев АТО. Кроме того, накануне задержали участницу боевых действий Инну Грищенко. Ей правоохранители инкриминируют причастность к покушению на бизнесмена с Франковской области.

В частности, правоохранители обыскали заведение "Ветеран-пицца", где работают друзья семьи Грищенко. Владельцы ресторана планируют выяснять правомерность обысков. Разрешение на них, кстати, предоставил Печерский райсуд Киева.

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Ранее по делу покушения на бизнесмена задержали мужа Инны, также ветерана АТО, бойца 95-й аэромобильной бригады Влада Грищенко. Тогда женщина проходила по делу как свидетель. Теперь – как подозреваемая.

Сейчас в Печерском райсуде ветеранке должны избирать меру пресечения. Ее адвокат уверен: обвинения надуманные и видит в задержании ветеранов АТО давление на добровольцев.

Смотрите видео Леонида Остальцева об обысках в заведении "Ветеран-пицца"