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      У должников за коммуслуги смогут арестовать имущество и ограничить выезд за границу: что делать

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      Должники за коммуслуги могут обратиться за помощью в "Центр коммунального сервиса"
      Должники за коммуслуги могут обратиться за помощью в "Центр коммунального сервиса" / zoda.gov.ua

      После решения суда, у тех, кто систематически не оплачивает счета за коммунальные услуги, смогут арестовать имущество и ограничить выезд за границу, предупредили в Киевской городской государственной администрации.

      Так, долги за коммуслуги имеют около 5% потребителей в Киеве. И именно на них приходится 60% суммы общей задолженности киевлян, сообщили в пресс-службе КГГА в фейсбуке. По некоторым счетам долги достигают сотен тысяч гривен, а люди отказываются заключать договор реструктуризации суммы долга.

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      Чтобы урегулировать вопрос задолженности путем заключения договоров рассрочки, достаточно обратиться в ближайший "Центр коммунального сервиса" с необходимыми документами и выбрать оптимальный срок для погашения долга,
      – рассказал гендиректор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Андрей Щербина.

      По его словам, если человек не реагирует на сообщения, призывы оплатить потребленные коммунальные услуги, сознательно накапливает долги, не обращается за помощью, то дело могут передать в суд. А уже по решению суда на должника накладывают санкции – от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Водоснабжение Деньги Новости Киева КГГА Арест Коммунальные услуги Новости Украины Газ
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