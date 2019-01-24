У должностного лица из Донецкой области нашли российский паспорт и уличили в подделке документов

Полиция разоблачила чиновника главка Государственного управления по труду Донетчины в получении российского паспорта и подделке документов на должность. Кроме того, чиновника уличили в систематических поборах, в частности – в получении взятки в полмиллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в августе 2018 года правоохранители осуществили спецоперацию и зафиксировали преступные действия должностного лица. Его задержали после получения очередного "транша" в размере 500 тысяч гривен.

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Впоследствии следователи установили, что в начале осени 2015 года мужчина посетил оккупированный Крым. Там он получил паспорт гражданина России. Этот визит состоялся за несколько месяцев до назначения мужчины на руководящую должность. Вместе с ним тогда ездила женщина, которая на сегодня исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.

Уже имея российское гражданство, злоумышленник подделал документы, представляемые для назначения на должность в органах государственной власти Украины.

Во вторник, 23 января, правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по данному факту. Сейчас продолжаются мероприятия по избранию подозреваемому меры пресечения.