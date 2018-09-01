У еще одной легенды эстрады появились проблемы со здоровьем

У российского певца, танцора и актера Бориса Моисеева ухудшается состояние здоровья. Кроме того, он плохо выглядит.

Об этом рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин на своей странице в Instagram.

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"Здоровье Бориса Моисеева ухудшается. Телеканалы отказываются его приглашать на эфиры. Очень жаль Борю", – отметил он.

Также менеджер выложил видео встречи с певцом, где вспомнил момент, когда они начали вместе работать.

Заметим, на кадрах Разин, в частности, отмечает, что "Моисеев имеет хороший вид и пребывает в хорошем здравии", правда, если посмотреть на исполнителя, видно, что чувствует он себя не слишком хорошо.

Напомним, недавно легенда советской, российской и украинской эстрады София Ротару попала в реанимацию в российской Уфе, где у нее был корпоративный концерт. После обследований российские врачи поставили ей диагноз "Транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта).