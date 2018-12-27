У Европы есть интерес к Украине, а не к лицам в политике, – эксперт о президентских выборах

На президентских выборах в 2019 году для России наиболее приемлемым будет человек, который остановит движение Украины на Запад и пересечет "красные линии" по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Европа хочет видеть человека, который продолжит движение Украины на Запад и при этом сможет обеспечить мир в отношениях с Российской Федерацией.

Международный эксперт Майдана иностранных дел Богдан Яременко сказал, что президентские выборы 2019 года не являются угрозой для Украины.

Наш образ мышления не характерен для Европы. Они так не мыслят. У них есть интерес в отношении Украины, а не в отношении лиц в политике,

– подчеркнул Яременко.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут выбирать Президента в седьмой раз. Согласно Конституции Украины, выборы Президента проходят каждые 5 лет. По Конституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранения прав граждан. Действующий президент Петр Порошенко был избран на внеочередных выборах в 2014 году.