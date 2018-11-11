"У Европы недостаточно сил": в НАТО критически отреагировали на конфликт Макрона и США

Европа не будет достаточно сильной без поддержки НАТО. Развитие обороны Европейского союза не может стать альтернативой сотрудничеству с альянсом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское национальное бюро.

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Генеральный секретарь НАТО уверен, что совместная европейская оборона не должна вести к ослаблению контактов в сфере обороны с США.

Он считает, что "решающим при развитии оборонного сотрудничества в Европе является то, чтобы оно не становилось альтернативой НАТО, а наоборот, укрепляло европейский компонент внутри альянса".

У Европы недостаточно сил, чтобы справиться без взаимодействия с США. После Brexit 80% расходов НАТО на оборону будет уходить из стран, не входящих в ЕС. И защита Европы – это не только деньги, но и география,

– подчеркнул генсек.

Генсек считает, что Турция на юге имеет решающую позицию в борьбе с терроризмом.

"На севере важную позицию занимает Норвегия. А на Западе у нас есть Великобритания, Канада и США. Поэтому ЕС не может быть альтернативой НАТО", – заявил он.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии. А президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на предложение президента Франции, назвав его "очень оскорбительным".