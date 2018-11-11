13:47
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      "У Европы недостаточно сил": в НАТО критически отреагировали на конфликт Макрона и США

      110 Читати новину українською
      В НАТО прокомментировали конфликт Макрона и США
      В НАТО прокомментировали конфликт Макрона и США / Фото из открытых источников

      Европа не будет достаточно сильной без поддержки НАТО. Развитие обороны Европейского союза не может стать альтернативой сотрудничеству с альянсом.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское национальное бюро.

      Читайте также: Несправедливо, чтобы безопасность Европы обеспечивали США: Макрон ответил Трампу

      Генеральный секретарь НАТО уверен, что совместная европейская оборона не должна вести к ослаблению контактов в сфере обороны с США.

      Он считает, что "решающим при развитии оборонного сотрудничества в Европе является то, чтобы оно не становилось альтернативой НАТО, а наоборот, укрепляло европейский компонент внутри альянса".

      У Европы недостаточно сил, чтобы справиться без взаимодействия с США. После Brexit 80% расходов НАТО на оборону будет уходить из стран, не входящих в ЕС. И защита Европы – это не только деньги, но и география,
      – подчеркнул генсек.

      Генсек считает, что Турция на юге имеет решающую позицию в борьбе с терроризмом.

      "На севере важную позицию занимает Норвегия. А на Западе у нас есть Великобритания, Канада и США. Поэтому ЕС не может быть альтернативой НАТО", – заявил он.

      Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии. А президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на предложение президента Франции, назвав его "очень оскорбительным".

      Теги: Эммануэль Макрон Дональд Трамп Новости политики Евросоюз НАТО
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Падение вертолета владельца "Лестера": стало известно, кто был с ним на борту
       28 октября , 16:57
      В доме Березовского работают специалисты по радиационной и химической безопасности
       24 марта 2013 , 10:16 0
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук