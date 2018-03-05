У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"

У американской актрисы Фрэнсис МакДорманд, которая получила награду "Оскар" в 2018 году за лучшую женскую роль в фильме "Три билборды на границе Эббинг, Миссури", украли статуэтку.

Как пишет NME, все случилось на вечеринке после награждения. Актриса довольно опрометчиво положила статуэтку во время общения с другими гостями. Этим и воспользовался неизвестный мужчина, который схватил статуэтку и скрылся.

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Однако все для актрисы закончилось лучше. Журналистка издания The New York Times Кара Бакли написала в своем Twitter, что похитителя остановил один из фотографов, он забрал у вора статуэтку прежде, чем тот скрылся в толпе.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) 5 березня 2018 р.

Статуэтку вернули актрисе. МакДорманд попросила отпустить вора.

К слову, в 2016 году актер Леонардо ди Каприо так праздновал свою победу на "Оскаре", что забыл статуэтку в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.