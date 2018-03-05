У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"
У американской актрисы Фрэнсис МакДорманд, которая получила награду "Оскар" в 2018 году за лучшую женскую роль в фильме "Три билборды на границе Эббинг, Миссури", украли статуэтку.
Как пишет NME, все случилось на вечеринке после награждения. Актриса довольно опрометчиво положила статуэтку во время общения с другими гостями. Этим и воспользовался неизвестный мужчина, который схватил статуэтку и скрылся.
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Однако все для актрисы закончилось лучше. Журналистка издания The New York Times Кара Бакли написала в своем Twitter, что похитителя остановил один из фотографов, он забрал у вора статуэтку прежде, чем тот скрылся в толпе.
Статуэтку вернули актрисе. МакДорманд попросила отпустить вора.
К слову, в 2016 году актер Леонардо ди Каприо так праздновал свою победу на "Оскаре", что забыл статуэтку в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.