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      У главы ОП Андрея Богдана два новых заместителя, Смирнов и Жовква: что о них известно

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      Зеленский назначил Богдану новых заместителей
      Зеленский назначил Богдану новых заместителей / president.gov.ua

      Владимир Зеленский назначил двух заместителей главы Офиса Президента. Это юрист Андрей Смирнов и дипломат Игорь Жовква.

      Соответствующие указы 675/2019 и 676/2019 уже обнародовали на официальном сайте главы государства.

      Это интересно: Что Богдан делал на помпезной свадьбе в Сен-Тропе – расследование журналистов

      Андрей Смирнов

      Юрист и адвокат, депутат Днепропетровского областного совета. В медиапространстве известен тем, что занимался делом экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, а также директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" Владимира Сивака и экс-министра юстиции Елены Лукаш.

      Смирнов
      Андрей Смирнов – заместитель председателя ОП / Фото "Днепроград"

      Смирнов уже успел поблагодарить за назначение и доверие в своем фейсбуке, а также пообещал вернуться к своим "токсичным и не очень клиентам".

      Игорь Жовква

      Политолог-международник, дипломат. Имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла. Заслуженный работник образования, кандидат наук. С 2014 года работал в Администрации Президента, где возглавлял Главный департамент внешней политики и европейской интеграции.

      Жовква
      Игорь Жовква – заместитель председателя ОП / Фото из фейсбука самого Игоря Жовквы

      Смирнов и Жовква заняли должности заместителей, с которых ушли Рябошапка и Гончарук.
      Руслан Рябошапка стал Генпрокурором, а Алексей Гончарук – Премьер-министром Украины.

      Кто сейчас возглавляет Офис Президента? Председателем ОП является Андрей Богдан.
      Первый заместитель – Сергей Трофимов.
      Заместители: Анна Коваленко, Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко.
      Руководитель аппарата – Алексей Днепров.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Офіс Президента
      Источник: 24 канал
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