У главы ОП Андрея Богдана два новых заместителя, Смирнов и Жовква: что о них известно

Владимир Зеленский назначил двух заместителей главы Офиса Президента. Это юрист Андрей Смирнов и дипломат Игорь Жовква.

Соответствующие указы 675/2019 и 676/2019 уже обнародовали на официальном сайте главы государства.

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Андрей Смирнов

Юрист и адвокат, депутат Днепропетровского областного совета. В медиапространстве известен тем, что занимался делом экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, а также директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" Владимира Сивака и экс-министра юстиции Елены Лукаш.



Андрей Смирнов – заместитель председателя ОП / Фото "Днепроград"

Смирнов уже успел поблагодарить за назначение и доверие в своем фейсбуке, а также пообещал вернуться к своим "токсичным и не очень клиентам".

Игорь Жовква

Политолог-международник, дипломат. Имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла. Заслуженный работник образования, кандидат наук. С 2014 года работал в Администрации Президента, где возглавлял Главный департамент внешней политики и европейской интеграции.



Игорь Жовква – заместитель председателя ОП / Фото из фейсбука самого Игоря Жовквы

Смирнов и Жовква заняли должности заместителей, с которых ушли Рябошапка и Гончарук.

Руслан Рябошапка стал Генпрокурором, а Алексей Гончарук – Премьер-министром Украины.

Кто сейчас возглавляет Офис Президента? Председателем ОП является Андрей Богдан.

Первый заместитель – Сергей Трофимов.

Заместители: Анна Коваленко, Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко.

Руководитель аппарата – Алексей Днепров.