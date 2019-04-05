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      У Господа есть чувство юмора, – епископ УГКЦ о создании Католического университета

      41 Читати новину українською
      Украинский католический университет
      Украинский католический университет / supporting.ucu.edu.ua

      Эксклюзивно для журналистов 24 канала владыка Борис Гудзяк рассказал о создании одного из самый успешный образовательный проектов на территории Восточной Европы – Украинский католический университет.

      История основания

      В конце 70-х владыка Борис впервые приехал в Украину. В 1988 году он стажировался в Киеве как докторант. Тогда познакомился с подпольной церковью.

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      "Я папе Иоанну-Павлу II писал отчет о подпольной церкви. Это была большая неуверенность, был трепет. Но была уверенность, что в Украине нужно быть. Решение мое было принято после предложения блаженнейшего Мирослава Любачивского. Он меня просил работать над проектом университета, который стартовал для восстановления Львовской Богословской академии", – рассказал владыка.

      Смотрите видеокомментарий Бориса Гудзяка о создании УКУ:

      "Мы ставили вопрос – какой университет нужен стране, которая имеет уже много сильных университетов? Мы хотели ответить на вызовы тоталитаризма. На этот страх. На это межличностное недоверие", – вспомнил президент Украинского католического университета.

      Смотрите фото Украинского католического университета:

      По его словам, важной задачей было решить, как общаться с людьми, как помогать молодым людям быть свободными в общении. Как делать профессиональные вещи компетентно – без коррупции и без плагиата.

      Построил владыка Борис от самых начал такую среду, где ценности на первом месте. Такие как честность, доброжелательность, человечность. Мы каждого стараемся принимать такими, какими они есть, сотрудничать в росте каждого человека,
      – рассказал ректор Украинского католического университета о. д-р Богдан Прах.

      Ректор Украинского католического университета рассказал, что очень сложно было поначалу найти подходящих профессоров, а поэтому искать за рубежом, а также искать средства на восстановление.

      Финансирование университета

      "Помощь приходила часто от неожиданных гостей. Не украинцы поверили в этот университет больше, чем украинский истеблишмент (руководящие круги, – 24 канал). Потом я понял, что это Божий помысел. Потому что, если на тебя не обращают внимание, по крайней мере тебе не препятствуют", – отметил Борис Гудзяк.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вже скоро в Трапезній столи відсунуть до одного кута, стільці поставлять в ідеальні ряди, які займуть сотні людей. Ні, це не буде вистава, це буде урочисте відкриття навчального року та орієнтаційна сесія! І якщо урочисте відкриття ще можна уявити, то що ж таке орієнтаційна сесія? Ні, це не сесія, якої так бояться студенти Не слухайте наших старших студентів, які люблять лякати новеньких. Це час, коли ви можете перезнайомитись буквально зі всіма. Ви працюватимете в командах для покращення університету, гратимете в ігри, долучатиметеся до квестів, туситимете з новими одногрупниками та слухатиме історії (сподіваємося, що не страшні історії) від наших студентів старших курсів та викладачів про навчання в УКУ. Це час, коли ви можете нарешті дізнатись, чому ми всі навчаємось та працюємо саме тут. Вас познайомлять зі студентським, академічним та духовним життям нашого університету. Отже, не радимо вам пропускати цей чудовий захід, адже кожен день матиме свою тематику та особливість. Насолоджуйтесь цими чудовими днями перед навчанням та новим стартом у вашому житті, який називається студентське життя!

      Допис, поширений Ukrainian Catholic University (@ucu_official)

      По его словам, они приобрели территорию, где Красная армия из Москвы строила культурный центр Прикарпатского военного округа.

      Там, где партия должна была веселится, где должна была свою идеологию, так бы сказать, воплощать в соцреалистические культурные мероприятия. Однако там сегодня стоит главный кампус Украинского католического университета. Мне кажется, у Господа есть чувство юмора,
      – подчеркнул президент Украинского католического университета.

      Недострой для будущего университета, который стоит на четырех гектарах земли, был приобретен примерно за 30 тысяч условных единиц.

      "Нам не надо было больших денег. Все обходилось с минимальными затратами, но находились люди, которые в это верили. Тот, кто ищет деньги, никогда их не найдет. Надо строить человеческие отношения", – добавил Гудзяк.

      Что известно про Бориса Гудзяка? Епископ Украинской греко-католической церкви, глава епархии святого Владимира Великого в Париже для украинцев византийского обряда во Франции, странах Бенилюкса и Швейцарии. В 2015 году стал кавалером Ордена Почетного легиона. Его называют моральным авторитетом нации. Он родился и живет заграницей, но большую часть своего времени работает на благо Украины.

      Смотрите полный выпуск программы "Теория большого вызова" о владыке Борисе (Гудзяке) за 5 апреля 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Религия УГКЦ Образование Новости Львова
      Источник: 24 канал
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