У Господа есть чувство юмора, – епископ УГКЦ о создании Католического университета

Эксклюзивно для журналистов 24 канала владыка Борис Гудзяк рассказал о создании одного из самый успешный образовательный проектов на территории Восточной Европы – Украинский католический университет.

История основания

В конце 70-х владыка Борис впервые приехал в Украину. В 1988 году он стажировался в Киеве как докторант. Тогда познакомился с подпольной церковью.

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"Я папе Иоанну-Павлу II писал отчет о подпольной церкви. Это была большая неуверенность, был трепет. Но была уверенность, что в Украине нужно быть. Решение мое было принято после предложения блаженнейшего Мирослава Любачивского. Он меня просил работать над проектом университета, который стартовал для восстановления Львовской Богословской академии", – рассказал владыка.

Смотрите видеокомментарий Бориса Гудзяка о создании УКУ:

"Мы ставили вопрос – какой университет нужен стране, которая имеет уже много сильных университетов? Мы хотели ответить на вызовы тоталитаризма. На этот страх. На это межличностное недоверие", – вспомнил президент Украинского католического университета.

Смотрите фото Украинского католического университета:

По его словам, важной задачей было решить, как общаться с людьми, как помогать молодым людям быть свободными в общении. Как делать профессиональные вещи компетентно – без коррупции и без плагиата.

Построил владыка Борис от самых начал такую среду, где ценности на первом месте. Такие как честность, доброжелательность, человечность. Мы каждого стараемся принимать такими, какими они есть, сотрудничать в росте каждого человека,

– рассказал ректор Украинского католического университета о. д-р Богдан Прах.

Ректор Украинского католического университета рассказал, что очень сложно было поначалу найти подходящих профессоров, а поэтому искать за рубежом, а также искать средства на восстановление.

Финансирование университета

"Помощь приходила часто от неожиданных гостей. Не украинцы поверили в этот университет больше, чем украинский истеблишмент (руководящие круги, – 24 канал). Потом я понял, что это Божий помысел. Потому что, если на тебя не обращают внимание, по крайней мере тебе не препятствуют", – отметил Борис Гудзяк.

По его словам, они приобрели территорию, где Красная армия из Москвы строила культурный центр Прикарпатского военного округа.

Там, где партия должна была веселится, где должна была свою идеологию, так бы сказать, воплощать в соцреалистические культурные мероприятия. Однако там сегодня стоит главный кампус Украинского католического университета. Мне кажется, у Господа есть чувство юмора,

– подчеркнул президент Украинского католического университета.

Недострой для будущего университета, который стоит на четырех гектарах земли, был приобретен примерно за 30 тысяч условных единиц.

"Нам не надо было больших денег. Все обходилось с минимальными затратами, но находились люди, которые в это верили. Тот, кто ищет деньги, никогда их не найдет. Надо строить человеческие отношения", – добавил Гудзяк.

Что известно про Бориса Гудзяка? Епископ Украинской греко-католической церкви, глава епархии святого Владимира Великого в Париже для украинцев византийского обряда во Франции, странах Бенилюкса и Швейцарии. В 2015 году стал кавалером Ордена Почетного легиона. Его называют моральным авторитетом нации. Он родился и живет заграницей, но большую часть своего времени работает на благо Украины.

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