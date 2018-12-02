"У Грузии нет президента": на массовой акции протеста в Тбилиси оппозиция высказала требования

В столице Грузии, Тбилиси, 2 декабря прошла многотысячная акция протеста. Митингующих собрала оппозиция, которая требует проведения досрочных парламентских выборов, а также отмены результатов второго тура президентских выборов в стране.

Об этом информирует "Грузия Online".

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Мы не признаем выборы проведенными, мы не признаем их результаты. В Грузии сегодня нет президента,

– заявил кандидат в президенты от Объединенной оппозиции Грузии Григол Вашадзе.

На многотысячном митинге представители оппозиции высказали свои требования к властям страны. В частности, оппозиционное объединение "Сила в единстве" намерено подать иск в суд с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов. Вместе с тем, Григол Вашадзе, от имени оппозиции, потребовал назначить досрочные парламентские выборы.

"Наши юристы готовят иск, подадим в суд и будем требовать отменить результаты состоявшихся президентских выборов. Также должно быть проведено расследование", – сказал Вашадзе.

#Georgian opposition activists protest in #Tbilisi against "criminal" power of billionaire Bidzina Ivanishvili and his ally, the first woman President Salome Zurabishvili. pic.twitter.com/DslDDkuq6x — Anna Nemtsova (@annanemtsova) 2 грудня 2018 р.

Так, организаторы заявили, что дают властям срок до 16 декабря, чтобы они ответили на озвученные в ходе акции требования.

Как отмечают грузинские СМИ, тысячи людей вышли 2 декабря в центре Тбилиси на акцию протеста против проявлений фальсификации, давления, шантажа в ходе второго тура президентских выборов, прошедших 28 ноября. О серьезных нарушениях в процессе выборов говорят в своих выводах все международные организации, которые вели наблюдение за выборами в Грузии.

Следует отметить, что к митингующим обратился и бывший глава страны Михеил Саакашвили. Он пообщался с протестующими с помощью Skype, поскольку на родине он находится во внутреннем розыске. Несмотря на это Саакашвили пообещал приехать в страну, если возникнет такая необходимость.

Напомним, 28 ноября в Грузии сообщили о победе во втором туре президентских выборов независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала почти 60% голосов избирателей. Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

Кто такая Саломе Зурабишвили?

Будущая президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.



Зурабишвили пошла на выборы формально как независимая кандидатка. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила принимала активное участие в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла с части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и председателя партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.