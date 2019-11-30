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      В Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе, 3 погибших: фото

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      В Харькове взорвался гараж / hk.npu.gov.ua

      В харьковском гаражном кооперативе "Слобода" взорвался газовый баллон, 3 человека погибли. Инцидент произошел 30 ноября на улице Зеленодольского.

      Тела погибших пока находятся под завалами, сообщает Нацполиция. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

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      Правоохранители предварительно установили, что в одном из гаражей произошел пожар. Внутри был автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия.

      Уже после локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.

      вибух гаражі харків жертви
      В результате взрыва погибли 3 человека

      Взрыв разрушил также гаражи, которые расположены рядом.

      вибух харків жертви гаражі
      Последствия взрыва в гаражном кооперативе "Слобода​"

      харків вибух гараж жертви

      Под завалами нашли тела 3 человек

      Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства взрыва и пытаются установить личности погибших.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Взрыв Полиция Жертвы Новости Харькова
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