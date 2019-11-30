В Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе, 3 погибших: фото
В харьковском гаражном кооперативе "Слобода" взорвался газовый баллон, 3 человека погибли. Инцидент произошел 30 ноября на улице Зеленодольского.
Тела погибших пока находятся под завалами, сообщает Нацполиция. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.
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Правоохранители предварительно установили, что в одном из гаражей произошел пожар. Внутри был автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия.
Уже после локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.
В результате взрыва погибли 3 человека
Взрыв разрушил также гаражи, которые расположены рядом.
Последствия взрыва в гаражном кооперативе "Слобода"
Под завалами нашли тела 3 человек
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства взрыва и пытаются установить личности погибших.
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