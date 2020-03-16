В Харькове устроили большую потасовку из-за бесплатных масок: видео

В Харькове произошла массовая потасовка из-за бесплатных медицинских масок. Их раздавали для того, чтобы люди могли защититься от коронавируса.

В основном за бесплатными масками пришли старики, видео длиннющей очереди появилось в соцсетях.

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Желающие получить маску стали в длинную очередь, в которой регулярно возникала толкотня. Демонстративно раздать тысячу масок под зданием горсовета решил адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский.

Украина запретила экспортировать медицинские маски и респираторы. Во время обращения к украинцам 13 марта Владимир Зеленский подчеркнул, что маски и дезинфекторы будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене.

В то же время попытки незаконного вывоза масок личной защиты стали чаще, чем контрабанда сигарет.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала