У Хью Гранта родился пятый ребенок

Британский актер Хью Грант в пятый раз стал отцом – его возлюбленная, продюсер Анна Эберштейн родила ему еще одного ребенка.

Однако радостной новостью поделились не родители, а бывшая Хью, актриса Элизабет Херли во время одного из телевизионных ток-шоу, пишет The Daily Mail.

Хью Грант и Анна Эберштейн

"На прошлой неделе у него родился еще один (ребенок). Ему было за 50, когда он всех их наплодил", – сказала Лиз.

Она отметила, что из ее бывшего получился очень хороший папа.

"Рождение этих детей превратило его из очень жалкого человека в умеренно жалкого человека. Это улучшило его. Он поднялся по шкале", – добавила Херли.

Напомним, СМИ написали, что Грант и Эберштейн ждут третьего общего ребенка в январе. Как известно, еще двоих детей Хью Грант имеет от китайской актрисы Тинглен Хонг.

У Гранта теперь 5 детей