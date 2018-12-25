У хоккеистов "Динамо" появилась интересная традиция после матча: фото

Хоккеисты МХК "Динамо" (Харьков) начали новую веселую традицию в клубе. Теперь игрок, который окажется лучшим в матче, будет фотографироваться в костюме пирата.

Традицию начали после того, как в субботу, 22 декабря, команда обыграла белоцерковский "Белый Барс". Победную шайбу забросил нападающий Игорь Худяков. Именно он стал первым, кто сфотографировался в новом образе.

Читайте также: Как хоккеист украинского происхождения установил рекорд, который не могут превзойти более 60 лет

"Были на выездной игре, по пути назад наш капитан Вова купил в магазине пиратские шляпу и меч. Сказал что по итогам матча в ней будет фотографироваться лучший игрок матча. Так и появилась эта традиция. Это отлично подходит для разрядки обстановки и просто для веселья. Думаю, что болельщикам будет по душе такая традиция", – рассказал Игорь Худяков.



Игорь Худяков в образе пирата (фото: МХК "Динамо")