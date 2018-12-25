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      У хоккеистов "Динамо" появилась интересная традиция после матча: фото

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      У хоккеистов "Динамо" появилась интересная традиция после матча: фото

      Хоккеисты МХК "Динамо" (Харьков) начали новую веселую традицию в клубе. Теперь игрок, который окажется лучшим в матче, будет фотографироваться в костюме пирата.

      Традицию начали после того, как в субботу, 22 декабря, команда обыграла белоцерковский "Белый Барс". Победную шайбу забросил нападающий Игорь Худяков. Именно он стал первым, кто сфотографировался в новом образе.

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      "Были на выездной игре, по пути назад наш капитан Вова купил в магазине пиратские шляпу и меч. Сказал что по итогам матча в ней будет фотографироваться лучший игрок матча. Так и появилась эта традиция. Это отлично подходит для разрядки обстановки и просто для веселья. Думаю, что болельщикам будет по душе такая традиция", – рассказал Игорь Худяков.


      Игорь Худяков в образе пирата (фото: МХК "Динамо")

      Теги: Спорт МХК "Динамо" Хоккей
      Источник: 24 Канал
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