У игроков из Украины есть шанс выиграть 373 миллиона долларов в лотерее США

Американская лотерея Пауэрбол вновь набирает обороты. После увлекательной серии аккумуляции, первый приз ближайшего тиража, который пройдет вечером в субботу, составит уже 373 миллиона долларов США.

Любители лото из Украины могут побороться за приз наравне с американцами.

Как выиграть в лотерею Пауэрбол?

В ходе каждого тиража разыгрываются 5 "обычных" номеров от 1 до 69 и бонусная шар "Пауэрбол" от 1 до 26. Для выигрыша джекпота необходимо правильно угадать все 6 номеров; сумма приза делится поровну между билетами, которые выиграли (если имеется более одного победителя). Лотерея также разыгрывает второй приз в $ 1 млн долларов, который достанется каждому игроку, который угадал 5 основных номеров. Этот приз можно удвоить за небольшую дополнительную плату, отметив на лотерейном билете опцию "Пауэр-плей", которая также приумножает другие второстепенные призы в 2-10 раз.

Как официально играть в лотерею Powerball из Украины?

Никто не смог угадать номера последнего тиража: 11, 33, 44, 59, 67 и "Пауэрбол" 8. В результате первый приз Паеурбол взлетел до $ 373 млн. Американским любителям лото просто – они могут зайти в магазин и купить билеты. Но что делать жителям Украины, которые тоже хотят сорвать огромный джекпот, но не могут попасть на самолет и прилететь в Штаты? К счастью, решение есть! Вам не только не нужно никуда лететь, но даже не нужно выходить из дома: играть в Пауэрбол, а также другие ведущие лотереи мира можно онлайн сайте theLotter. С момента основания сервиса в 2002 году его игроки выиграли призы на общую сумму более $ 90 млн. С наиболее яркими историями победителей можно ознакомиться на соответствующей странице на сайте.

Как это работает?

После того, как вы зарегистрируетесь на сайте для получения разрешения ваш заказ на странице лотереи, представитель сайта theLotter приобретет от вашего имени физический билет. Согласно уставу сайта, этот билет принадлежит вам и только вам. Это же будет указано в подтверждении заказа, что придет на вашу электронную почту. У вас также в любое время будет доступ к графическому изображению билета, которое будет загружено в вашей учетной записи. Сам лотерейный билет будет надежно храниться в сейфе местного представительства theLotter.com. Важно также отметить, что сервис не взимает комиссию из призов.

Налоги и выплаты

Представители сервиса theLotter.com свяжутся с вами если ваш билет окажется выигрышным. Второстепенные призы добавятся на баланс вашей учетной записи на сайте автоматически, как только оператор лотереи переведет деньги. Для получения джекпота или второго приза Powerball, скорее всего, потребуется ваше личное присутствие в Соединенных Штатах.

Все лотерейные выигрыши выше $ 5.000 облагаются федеральным налогом (24%) и налогом штата (процент зависит от места покупки билета). В случае выигрыша джекпота, сумма, которую вы получите на руки будет также зависеть от того, возьмете вы приз наличными (одним платежом) или предпочтете ежемесячным выплатам в течение 25-30 лет. В первом случае сумма приза будет ниже (около $ 253 млн при джекпот в $ 373 млн до вычета налогов), но зато у вас на руках сразу окажется большая сумма.

Благодаря сайту theLotter.com, участвовать в лотереях США и Европы стало даже проще, чем в местных лотереях. Все что требуется сделать, чтобы иметь шанс выиграть самые большие в мире джекпоты, такие, как $ 373-миллионный приз лотереи Powerball, который будет разыгран в ближайшую субботу, это купить лотерейный билет Anchor онлайн – обо всем остальном позаботятся представители сервиса theLotter.com.