У известного рэпера Дрейка обнаружили сына от порнозвезды

У известного канадского рэпера, экс-бойфренда Дженнифер Лопес и Рианны обнаружили сына от порнозвезды Софи Бруссо.

Секрет артиста выдал его коллега Pusha-T, который рассказал личную историю Дрейка в новой композиции "The Story Of Adidon", пишет TMZ.

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Софи Бруссо

Как выяснилось, ребенка исполнителю родила экс-порнозвезда Софи Бруссо, известная в порно-индустрии под псевдонимом Роге Дивайн.

"Закрой глаза на то, что она порноактриса, позволь ей быть в твоем мире", – говорится в треке.

В свою очередь мать ребенка уверяет, что у ее малыша все в порядке и благодарит поклонников в Сети за поддержку.

Pusha-T рассказал, что мальчика зовут Адонис. В композиции рэпер также сообщил, что Дрейк скрывает своего сына. Коллега призывает артиста признать сына и уважать его мать,

Смотрите видео песня "The Story Of Adidon":

Напомним, что о беременности от Дрейка Бруссо заявила в 2017-ом. Однако тогда рэпер слова порнозвезды отрицал. Также в 2017-м была опубликовали переписка, где Дрейк требовал, чтобы Софи сделала аборт, на что женщина ответила, что не будет убивать своего ребенка просто, чтобы угодить любовнику. На это рэпер ответил нецензурной бранью и обвинил Бруссо в попытке выкачать из него деньги.