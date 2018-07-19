У каких женщин чаще развивалась болезнь Альцгеймера: ответ ученых

Сеульские ученые провели исследование и установили, у каких женщин на 70% чаще возникала болезнь Альцгеймера.

Всего в исследовании приняли участие почти 3,5 тысячи женщин в возрасте от 60 лет из Южной Кореи и Греции, пишет журнал Neurology.

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Таким образом ученые установили, что у женщин, которые рожали пять и более раз, наблюдался высокий риск возникновения заболевания.

В тоже время женщины, которые один или два раза прервали беременность, были менее склонны к развитию болезни Альцгеймера, чем те, которые не беременели. Почти на половину снижался риск появления болезни у женщин, которые делали аборты.



У каких женщин чаще развивалась болезнь Альцгеймера

Ученые объясняют такие результаты гормональными перепадами во время беременности и рождения ребенка.

К слову, врач-невролог Алексей Сиделковский назвал условия, которые смогут снизить риск возникновения болезни Альцгеймера или замедлить ее.

Что такое болезнь Альцгеймера?

Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он ​​нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

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