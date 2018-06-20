У Канады есть оружие, которое переломило ход войны на Донбассе, – международник

Современное высокотехнологичное оружие – один из залогов выигрыша в войне с Россией. И Канада такое оружие имеет. Если речь идет о передаче Украине серьезной партии оружия, которая может существенно повлиять на конфликт, – это прорыв.

Такое мнение 24 каналу высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

Читайте также: Турчинов предупредил о провокациях России на Азовском побережье

Впрочем, отмечает специалист, нужно уточнить, о чем именно идет речь. Если Канада планирует передать Украине летальное вооружение, как это было с противотанковыми комплексами "Джавелин", то это, скорее, жест моральной поддержки. "Джавелинов" в Украине на порядки меньше, чем вражеских танков на Донбассе.

Друзенко подчеркивает: при всем геройском духе и таланте полководца современная война имеет очень технический характер. Солдаты часто могут не видеть друг друга, но наносить огромные потери противнику с помощью современного высокотехнологичного оружия.

Современное высокотехнологичное оружие – один из залогов выигрыша в войне с Россией. Но надо подождать позицию правительства Канады и самого решения о предоставлении Украине летального оружия. Тогда можно будет понять – не внутренняя ли это политическая игра, в которой Украина – одна из карт. Или же это действительно консолидированная позиция канадского политического класса, которая готова к эскалации с Россией руками Украины,

– отметил Геннадий Друзенко.

Читайте также: Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон

По его мнению, США воспримут это положительно. Германия, Италия и часть европейских стран будут осуждать такой шаг, говоря, что это приведет к эскалации.

Россия назовет передачу оружия от Канады Украине провокацией. Кремль заявит, что Канада провоцирует Украину развязать этнические чистки на Донбассе, а Путин защитит "русский мир". Но когда Путин нервничает, то что-то сделано хорошо,

– убежден Друзенко.

Специалист напомнил, что история успеха военной машины Израиля – минимум на 50% история успеха американского ВПК. Без американских самолетов, ракет и других видов вооружений, считает Геннадий Друзенко, вряд ли Израиль держался бы до сих пор на плаву и хорошо себя чувствовал в арабском море. Если Украине удастся построить свои отношения с международными партнерами – США, Канадой, как это делает Израиль, то есть шанс стать крепким островом вокруг "русского моря".

Как известно, в апреле США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Недавно представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллиона долларов. По словам депутата Палаты общин Канады Джеймса Безана, это – снайперские винтовки, прицелы, пулеметы "С6", которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы "Карл Густав", минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение.