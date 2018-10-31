У Киева полиция задержала 20 человек в балаклавах и с газовыми баллончиками: фото

В среду, 31 октября, в центре Киева возле здания Кабинета министров полицейские с нацгвардейцами задержали около 20 молодых людей. Их силой завели в автозак по живому коридору из бойцов МВД.

"Апостроф" со ссылкой на источник в полиции сообщает, что молодые люди во дворике на улице Институтской начали надевать балаклавы и маски, а также готовить файеры.

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Изъятые у активистов файера

Представитель организации "Неизвестный патриот" рассказал, что молодые люди готовились к митингу против главы Фонда госимущества Виталия Трубарова. Однако полиция помешала провести акцию и задержала активистов.



Фото с места задержания неизвестных парней

В то же время в полиции Киева сообщили, что правоохранители заметили подозрительных лиц, которые находились возле микроавтобусов на дворах дома на улице Шелковичной.

При осмотре у молодых людей полицейские обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики, также у одного из них было изъято оружие.

Всех задержанных доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений.