13:27
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ В США НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ В США НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ

      У киевского депутата из партии Порошенко украли часы по цене квартиры

      53 Читати новину українською
      Георгий Ясинский
      Георгий Ясинский / Соцсети

      В Киеве на Крещатике возле здания Киевского городского совета обокрали депутата Киевсовета от депутатской фракции "Солидарность" Георгия Ясинского. Инцидент произошел вечером 20 сентября, однако о нем стало известно только сегодня.

      Как рассказал политик правоохранителям, на улице возле места его работы у него с руки незаметно сняли часы марки Breguet, после этого злоумышленники спрятались в толпе, передает ресурс "Страна" со ссылкой на источники в МВД.

       Интересно! Мне очки искали – эксдепутат от БПП попытался объяснить пьяную драку и угрозы

      По словам людей из окружения Ясинского, у него украли очень дорогую модель часов. Ее средняя цена составляет 31,5 тысячи долларов. Заметим, что примерно столько же нужно выложить за однокомнатную квартиру в Киеве.

      Речь идет о часах Breguet Marine Automatic Chronograph, имеющих корпус из 18-каратного розового золота. Согласно рекламным материалам, у этой модели на золотые стрелки нанесено люминесцентное покрытие, благодаря которому легко определять время в темноте. В то же время золотой циферблат покрыт черным родиевым слоем. Модель дополняет каучуковый ремешок с золотой откидной застежкой. После того, как завели часы, они будут работать минимум двое суток.

      Breguet, Ясинський, годинник, крадіжка, Київрада
      Часы Breguet  из серии Marine и цены на них

      По факту кражи часов у Ясинского правоохранители открыли уголовное производство – статья о краже в особо крупных размерах.

      Еще один досадный инцидент с представителем столичной власти: Заместителя председателя КГГА Слончака избили в Киеве: каково состояние пострадавшего

      Что известно о Георгии Ясинском

      Родился он 26 января 1984 года, то есть сейчас ему – 35 лет. Является уроженцем Киева и всю жизнь от рождения прожил в столице Украины. Учился в Киевском национальном экномическом университете. Имеет высшее экономическое образование, в частности, является магистром по финансам и кандидатом экономических наук.

      Ясинский начал работать в 2003 году. Сначала он был менеджером по развитию бизнеса компании "Проктер энд Гембл Украина", затем консультантом по инвестиционным вопросам в Colliers International, а с 2006 по 2008 год занимал должность директора по коммерческим вопросам фирмы "Инвестхаус". Также в 2008 году основал и возглавил компанию Homeland Capital, занимающуюся недвижимостью, строительством, управлением проектами и привлечением инвестиций.

      С 2012 года Ясинский является на общественных началах помощником-консультантом нардепа Владимира Арьева. В мае 2014-го стал депутатом Киевсовета, сегодня он – секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

      blog_ava
      Главные новости 23 сентября: скандал с экс-женой Князева, новое ужасное ДТП, флешмоб Зеленского
      сегодня
      2251
      Теги: Новости Украины Новости Киева Киеврада Европейская солидарность
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Борітеся — поборете: корупція в школах
      сегодня , 12:00 Борітеся — поборете: корупція в школах
      Блог Медіа 447
      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      сегодня , 10:00 Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      Під обкладинкою 479
      Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      сегодня , 08:40 Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      Борис Немировський 530
      Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      сегодня , 08:15 Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа
      Світлана Попова 1443
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 07:45 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 2944
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук