У киевского депутата из партии Порошенко украли часы по цене квартиры

В Киеве на Крещатике возле здания Киевского городского совета обокрали депутата Киевсовета от депутатской фракции "Солидарность" Георгия Ясинского. Инцидент произошел вечером 20 сентября, однако о нем стало известно только сегодня.

Как рассказал политик правоохранителям, на улице возле места его работы у него с руки незаметно сняли часы марки Breguet, после этого злоумышленники спрятались в толпе, передает ресурс "Страна" со ссылкой на источники в МВД.

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По словам людей из окружения Ясинского, у него украли очень дорогую модель часов. Ее средняя цена составляет 31,5 тысячи долларов. Заметим, что примерно столько же нужно выложить за однокомнатную квартиру в Киеве.

Речь идет о часах Breguet Marine Automatic Chronograph, имеющих корпус из 18-каратного розового золота. Согласно рекламным материалам, у этой модели на золотые стрелки нанесено люминесцентное покрытие, благодаря которому легко определять время в темноте. В то же время золотой циферблат покрыт черным родиевым слоем. Модель дополняет каучуковый ремешок с золотой откидной застежкой. После того, как завели часы, они будут работать минимум двое суток.



Часы Breguet из серии Marine и цены на них

По факту кражи часов у Ясинского правоохранители открыли уголовное производство – статья о краже в особо крупных размерах.

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Что известно о Георгии Ясинском

Родился он 26 января 1984 года, то есть сейчас ему – 35 лет. Является уроженцем Киева и всю жизнь от рождения прожил в столице Украины. Учился в Киевском национальном экномическом университете. Имеет высшее экономическое образование, в частности, является магистром по финансам и кандидатом экономических наук.

Ясинский начал работать в 2003 году. Сначала он был менеджером по развитию бизнеса компании "Проктер энд Гембл Украина", затем консультантом по инвестиционным вопросам в Colliers International, а с 2006 по 2008 год занимал должность директора по коммерческим вопросам фирмы "Инвестхаус". Также в 2008 году основал и возглавил компанию Homeland Capital, занимающуюся недвижимостью, строительством, управлением проектами и привлечением инвестиций.

С 2012 года Ясинский является на общественных началах помощником-консультантом нардепа Владимира Арьева. В мае 2014-го стал депутатом Киевсовета, сегодня он – секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.