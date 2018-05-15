У киевской маршрутки на ходу отлетели колеса: фото

Во время поворота у киевской маршрутки №189 оторвались два левых колеса.

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный.

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Кто тут у нас? Это опять 189 маршрутка. Ничего такого – просто при повороте у автобуса отлетели колеса,

– написали участники группы в соцсети.

Отмечается, что автобус №189 следует по маршруту "улица Чернобыльская – улица Владимирская".

Компанией-перевозчиком на этом маршруте является "Союз-Авто".



У киевской маршрутки на ходу отлетели колеса