У Киевской власти нет воли остановить действие договора с инвестором, – Гусовский

Киевская власть демонстрирует, что не может расторгнуть договор с инвестором. Неоднократно были попытки поставить правку в пакет, который голосовался сегодня, 21 июня. В ней включалась правка, в которой надо инициировать процедуру прекращения договора. Ни разу она не была поддержана депутатами от правящей партии.

Об этом рассказал в эфире 24 канала депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

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"Сегодня, 21 июня, для создания музея наконец были сделаны реальные шаги. Можно поздравить всю общину города и граждан нашей страны с тем, что музей на Почтовой обязательно будет. Будут возобновлены археологические исследования, будет изменена структура объекта, который строится, чтобы дать возможность продемонстрировать и музеефицировать те составляющие, которые должны быть оставлены на том месте, где их нашли. Например, улица 11 века или спуск, который вел к воде, по дороге которой тянули идолов. Есть элемент берегоукрепления, можно точно утверждать, что там была вода, в том районе, вероятно, крестили Древнюю Русь", – отметил депутат.

По его словам, до конца архитектурного конкурса Киевсовет не может совершать никаких действий с землей. Приняли мораторий на любые изменения целевого назначения пяти участков на Почтовой. Демонстрируя волю, город может достичь очень хороших резельтатів в переговорах, ведь у инвестора неоформлена земля и он обязан обеспечить все археологические исследования.

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