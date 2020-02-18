В Киеве Audi влетело в автомобили Uklon, Uber и Bolt: фото, видео

Четыре автомобиля попали в ДТП на бульваре Дружбы народов вечером, 17 февраля. Среди них – 3 автомобиля служб такси Uklon, Uber и Bolt.

По предварительным данным, водитель Audi влетел в машины служб такси, когда те выстроились в ряд на светофоре у PecherSky, сообщает "Информатор".

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На место происшествия сразу приехала полиция. Водитель Audi пожаловался на плохое самочувствие. Впоследствии алкотестер Drager подтвердил, что мужчина был пьян.



Водитель Audi от госпитализации отказался/ Фото "Информатор"



ДТП случилось в полночь 17 февраля / Фото "Информатор"

В ДТП пострадал только сам вероятный виновник, но от госпитализации отказался. Водители и пассажиры трех служб такси отделались легким испугом.



Водители служб такси и пассажиры не пострадали/ Фото "Информатор"

В Киеве Audi влетело в автомобили Uklon, Uber и Bolt: видео