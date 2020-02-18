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      В Киеве Audi влетело в автомобили Uklon, Uber и Bolt: фото, видео

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      ДТП в Киеве с Audi, Uklon, Uber и Bolt / kiev.informator.ua

      Четыре автомобиля попали в ДТП на бульваре Дружбы народов вечером, 17 февраля. Среди них – 3 автомобиля служб такси Uklon, Uber и Bolt.

      По предварительным данным, водитель Audi влетел в машины служб такси, когда те выстроились в ряд на светофоре у PecherSky, сообщает "Информатор".

      Обратите внимание: Сколько украинцев погибло в ДТП в 2019 году: статистика

      На место происшествия сразу приехала полиция. Водитель Audi пожаловался на плохое самочувствие. Впоследствии алкотестер Drager подтвердил, что мужчина был пьян.

      дтп київ 17 лютого
      Водитель Audi от госпитализации отказался/ Фото "Информатор"

      дтп київ 17 лютого
      ДТП случилось в полночь 17 февраля      / Фото "Информатор"

      В ДТП пострадал только сам вероятный виновник, но от госпитализации отказался. Водители и пассажиры трех служб такси отделались легким испугом.

      дтп київ служби таксі 17 лютого
      Водители служб такси и пассажиры не пострадали/ Фото "Информатор"

      В Киеве Audi влетело в автомобили Uklon, Uber и Bolt: видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Транспорт Uber Полиция Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
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