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      В Киеве курьер Glovo умер при загадочных обстоятельствах

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      Курьер Glovo умер 24.01.2020 в Киеве при загадочных обстоятельствах / Киев.Оперативный

      В Киеве при загадочных обстоятельствах 24 января умер мужчина с рюкзаком курьерской службы Glovo неподалеку от ТЦ "Гулливер". Правоохранители сейчас пытаются выяснить личность умершего.

      Курьера Glovo нашли недалеко от "Гулливера" в заброшенном здании. Когда мужчину увидели, он был еще жив, сообщили в фейсбук-сообществе "Киев.Оперативный".

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      На место вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать мужчину, однако не смогли его спасти и он умер. Рядом с мужчиной нашли вещи, ключи и рюкзак Glovo.

      В сообществе призвали тех, кто что-то знает об этом мужчине, связаться через личные сообщения.

      Нам искренне жаль по поводу той ситуации, что случилась с курьером нашей компании. На данный момент мы прилагаем все усилия для идентификации личности курьера, чтобы помочь следствию,
      – сообщили в Glovo в комментарии 24 каналу.

      Фото умершего мужчины "Киев.Оперативный" опубликовал в своем телеграм-канале для опознания личности. 24 канал не может опубликовать эти изображения по этическим соображениям.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Жертвы
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