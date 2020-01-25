В Киеве курьер Glovo умер при загадочных обстоятельствах

В Киеве при загадочных обстоятельствах 24 января умер мужчина с рюкзаком курьерской службы Glovo неподалеку от ТЦ "Гулливер". Правоохранители сейчас пытаются выяснить личность умершего.

Курьера Glovo нашли недалеко от "Гулливера" в заброшенном здании. Когда мужчину увидели, он был еще жив, сообщили в фейсбук-сообществе "Киев.Оперативный".

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На место вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать мужчину, однако не смогли его спасти и он умер. Рядом с мужчиной нашли вещи, ключи и рюкзак Glovo.

В сообществе призвали тех, кто что-то знает об этом мужчине, связаться через личные сообщения.

Нам искренне жаль по поводу той ситуации, что случилась с курьером нашей компании. На данный момент мы прилагаем все усилия для идентификации личности курьера, чтобы помочь следствию,

– сообщили в Glovo в комментарии 24 каналу.

Фото умершего мужчины "Киев.Оперативный" опубликовал в своем телеграм-канале для опознания личности. 24 канал не может опубликовать эти изображения по этическим соображениям.