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      В Киеве неизвестные совершили стрельбу на Голосеевской площади: что говорят в полиции

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      В Киеве на Голосеевской площади произошла перестрелка
      В Киеве на Голосеевской площади произошла перестрелка / Информатор

      Вечером, 19 августа, в Киеве произошла перестрелка на Голосеевской площади между двумя группами неизвестных мужчин. В результате инцидента по крайней мера два человека попали в больницу.

      Отмечается, что стрельба произошла накануне вечером около 23:00. Об этом сообщило издание "Информатор".

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      По свидетельствам очевидцев стрельбу спровоцировали неизвестные мужчины на автомобилях Mercedes. Среди участников инцидента были также замечены сотрудники службы охраны. В полиции Киева, со своей стороны, говорят, что злоумышленники применяли травматическое оружие. А причиной стрельбы стал конфликт, который возник между двумя группами лиц.

      Все закончилось тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка, оставив на асфальте следы крови. Полицейские подтвердили, что в больницу отвезли одного человека, о его состоянии пока не сообщают. Впоследствии правоохранители добавили, что в целом с огнестрельными ранениями были госпитализированы двое мужчин. Кроме того, одному из них ранили ножом ногу. Сейчас им медики оказывают всю необходимую помощь.

      На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские. Здесь они изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места был изъят автомобиль Volkswagen. Кроме того, утром полиция должна получить доступ к камерам наблюдения, которые зафиксировали перестрелку.

      По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Ее санкция предусматривает лишение свободы до семи лет.

      Смотрите видео с места стрельбы в столице:

      К сожалению, это не первая стрельба в Киеве, которая случилась в течение последнего времени. В частности, в конце июля в Голосеевском районе столицы злоумышленники совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция Стрельба
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