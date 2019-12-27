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      Ексглава Института нацпамяти, нардеп от "Евросолидарности".

      У Києві провели Конференцію до 140-річчя Сталіна: реакція В'ятровича

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      Комуністи провели у Києві "наукову конференцію" на честь Сталіна / КПУ

      Служба безпеки України має розслідувати і притягти до відповідальності учасників конференції до 140-річчя радянського диктатора Йосипа Сталіна.

      Повернення культу Сталіна в Росії починалося з того, що влада не помічала спрямованих на це "громадських" ініціатив, а потім і сама взялася за його розкрутку.
      Не сміємо допустити подібного в Україні, Служба безпеки України має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено законодавством.

      Зверніть увагу: У Запоріжжі ексрегіонал вимагає скасувати перейменування вулиці на честь Героя Небесної сотні

      Сьогодні скерував відповідне депутатське звернення до пана Баканова.

      Чи було Службі безпеки України відомо про здійснення представниками Комуністичної партії України підготовки і проведення заходу з відзначення 140-річчя Сталіна і якщо так, то які заходи вживалися СБУ для попередження і припинення злочинних дій?

      Чи ініціювала СБУ притягнення організаторів та учасників згаданого заходу до передбаченої законом кримінальної відповідальності?

      Які заходи вживаються СБУ для припинення незаконної діяльності Комуністичної партії України та пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму і якими є результати таких заходів у другому півріччі 2019 року?

      До слова: Новий голова Інституту нацпам'яті Дробович озвучив пріоритети роботи: основне

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      Автор: Владимир Вятрович
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости политики Владимир Вятрович Декоммунизация Публикации
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