У Києві провели Конференцію до 140-річчя Сталіна: реакція В'ятровича

Повернення культу Сталіна в Росії починалося з того, що влада не помічала спрямованих на це "громадських" ініціатив, а потім і сама взялася за його розкрутку.

Не сміємо допустити подібного в Україні, Служба безпеки України має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено законодавством.

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Сьогодні скерував відповідне депутатське звернення до пана Баканова.

Чи було Службі безпеки України відомо про здійснення представниками Комуністичної партії України підготовки і проведення заходу з відзначення 140-річчя Сталіна і якщо так, то які заходи вживалися СБУ для попередження і припинення злочинних дій?