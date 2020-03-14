В Киеве произошел пожар в ангаре с химическими отходами: фото

В Деснянском районе Киева вспыхнул пожар в ангаре с химическими отходами 14 марта. Никто не пострадал.

Пожар произошел на улице Красноткацкой, 61, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Спасатели не обнаружили опасных веществ в воздухе.

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Огонь вспыхнул в ангаре размером 15 на 70 метров. Он расположен вплотную к 3-этажному складу, поэтому была угроза распространения пламени.



Спасатели оперативно ликвидировали пожар / Фото ГСЧС



Пожар в Киеве произошел около 16 часов / Фото ГСЧС

Спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре были разбавленные отходы производства, которые хранились для дальнейшей утилизации.



Никто не пострадал / Фото ГСЧС

На место пожара сразу прибыли сотрудники отделения радиационной, химической и биологической защиты. Они не обнаружили химически опасных веществ в воздухе.



Опасных веществ в воздухе не обнаружили / Фото ГСЧС

Сейчас причины пожара выясняют.