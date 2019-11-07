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      В Киеве и Харькове "заминировали" метро: закрыты 3 станции

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      Минирование метро Киев и Харьков 7 ноября 2019 - какие станции не работают
      В Киеве и Харькове "заминировали" три станции метро / tov-tob.livejournal.com

      В полицию Киева и Харькова поступили анонимные сообщения о заминировании метрополитена. Из-за этого в Киеве закрыты станции "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок", а в Харькове – "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет".

      Столичные правоохранительные органы проводят проверку сообщения анонима, отмечает КП "Киевский метрополитен".

      К слову: Закрытие станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" в Киеве: заминировании – фейковое

      Из-за сообщений фактически не могут полноценно работать красная и зеленая ветки метро, на которых соответственно расположены станции "Академгородок" и "Красный хутор". Станция "Золотые ворота" соединяет обе ветви.

      К слову, предыдущее сообщение о минировании столичного метрополитена было лишь два дня назад – во вторник, 5 ноября. Тогда аноним заявил о минировании станций "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". После проверки сообщение оказалось фейковым.

      В Харькове на станциях, о заминировании которых было сообщено, работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции в Харьковской области.

      В случае с минированием харьковского метро аноним, который про него сообщал, выбрал три станции, которые соединяют красную, зеленую и синюю ветки метрополитена.

      Кроме того, руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис в своем фейсбуке рассказал, что из-за сообщения о минировании в поле остановился поезд Интерсити Львов – Киев, на котором тот ехал.

      Меня эти заминирования преследуют и достали. Интерсити Львов – Киев заминирован. Стоим в поле, ищем взрывчатку,
      – жалуется Матис.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Фейковые заминирования Метро Новости Харькова Новости Киева
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