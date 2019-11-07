В Киеве и Харькове "заминировали" метро: закрыты 3 станции

В полицию Киева и Харькова поступили анонимные сообщения о заминировании метрополитена. Из-за этого в Киеве закрыты станции "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок", а в Харькове – "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет".

Столичные правоохранительные органы проводят проверку сообщения анонима, отмечает КП "Киевский метрополитен".

К слову: Закрытие станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" в Киеве: заминировании – фейковое

Из-за сообщений фактически не могут полноценно работать красная и зеленая ветки метро, на которых соответственно расположены станции "Академгородок" и "Красный хутор". Станция "Золотые ворота" соединяет обе ветви.

К слову, предыдущее сообщение о минировании столичного метрополитена было лишь два дня назад – во вторник, 5 ноября. Тогда аноним заявил о минировании станций "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". После проверки сообщение оказалось фейковым.

В Харькове на станциях, о заминировании которых было сообщено, работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции в Харьковской области.

В случае с минированием харьковского метро аноним, который про него сообщал, выбрал три станции, которые соединяют красную, зеленую и синюю ветки метрополитена.

Кроме того, руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис в своем фейсбуке рассказал, что из-за сообщения о минировании в поле остановился поезд Интерсити Львов – Киев, на котором тот ехал.

Меня эти заминирования преследуют и достали. Интерсити Львов – Киев заминирован. Стоим в поле, ищем взрывчатку,

– жалуется Матис.