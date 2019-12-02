В Киеве снова произошла стрельба: есть раненые

В Киеве в ресторане "Баку" произошла стрельба. Есть информация о раненых. В столице полиция ввела план "Сирена".

Как сообщает dtp.kiev.ua, предварительно, несколько иностранцев во время конфликта начали стрельбу из травматического оружия. В результате пострадали несколько человек.

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Заметим, что злоумышленники имели кавказскую внешность.

Кафе "Баку" располагается на улице Антоновича, 88.

По информации телеграмм-канала "Киев сейчас", злоумышленники скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета.

Заметим, что план-перехват "Сирена" в основном вводят, когда разыскивают вооруженных злоумышленников, представляющих повышенную общественную опасность.

Предыдущая громкая стрельба в Киеве произошла накануне, 1 декабря. На пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли автомобиль, в котором вместе с семьей ехал депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. К сожалению, от огнестрельного ранения погиб его сын. По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

В городе также ввели план "Сирена". Злоумышленников удалось задержать уже на следующий день – 2 декабря. Заметим, что подозреваемым – меньше 20 лет.

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