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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В Киеве снова произошла стрельба: есть раненые

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      В Киеве в ресторане "Баку" произошла стрельба. Есть информация о раненых. В столице полиция ввела план "Сирена".

      Как сообщает dtp.kiev.ua, предварительно, несколько иностранцев во время конфликта начали стрельбу из травматического оружия. В результате пострадали несколько человек.

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      Заметим, что злоумышленники имели кавказскую внешность.

      Кафе "Баку" располагается на улице Антоновича, 88.

      По информации телеграмм-канала "Киев сейчас", злоумышленники скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета.

      Заметим, что план-перехват "Сирена" в основном вводят, когда разыскивают вооруженных злоумышленников, представляющих повышенную общественную опасность.

      Предыдущая громкая стрельба в Киеве произошла накануне, 1 декабря. На пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли автомобиль, в котором вместе с семьей ехал депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. К сожалению, от огнестрельного ранения погиб его сын. По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

      В городе также ввели план "Сирена". Злоумышленников удалось задержать уже на следующий день – 2 декабря. Заметим, что подозреваемым – меньше 20 лет.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Стрельба Криминальные новости Новости Киева
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