В Киеве снова заминировали Центральный железнодорожный вокзал: людей эвакуируют

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве вечером 12 февраля временно прекратил работу из-за анонимного сообщения о заминировании. Несмотря на это, все поезда курсируют согласно расписанию.

Информация о заминировании поступила около 17 часов, пишет пресс-служба "Укрзализныци" в Фейсбуке.

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Всех работников и пассажиров пока что эвакуировали из помещения вокзала. Его проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Однако, движение поездов на столичном вокзале не останавливали. Пассажиры могут попасть на платформы через дополнительные переходы.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы,

– отметили в Укрзализныце.

В ведомстве просят киевлян и гостей столицы сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временно неудобной ситуации.

К слову, в Киеве периодически "минируют" Центральный вокзал. Однако все анонимные сообщения оказываются фейковыми. Кроме вокзала, злоумышленники "минируют" станции метро, аэропорты, торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения – Офис Президента или Верховную Раду.

Важно! В Украине за ложное сообщение о минировании действует наказания. Ранее оно составляло 6 лет заключения, однако сейчас правительство хочет усилить ответственность для псевдоминеров.