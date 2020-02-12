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      В Киеве снова заминировали Центральный железнодорожный вокзал: людей эвакуируют

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      В Киеве"заминировали" Центральный железнодорожный вокзал / Фото 24 канала, Елена Кандяк

      Центральный железнодорожный вокзал в Киеве вечером 12 февраля временно прекратил работу из-за анонимного сообщения о заминировании. Несмотря на это, все поезда курсируют согласно расписанию.

      Информация о заминировании поступила около 17 часов, пишет пресс-служба "Укрзализныци" в Фейсбуке.

      Узнайте больше: Кабмин усилил ответственность за лжеминирование

      Всех работников и пассажиров пока что эвакуировали из помещения вокзала. Его проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

      Однако, движение поездов на столичном вокзале не останавливали. Пассажиры могут попасть на платформы через дополнительные переходы.

      Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы,
      – отметили в Укрзализныце.

      В ведомстве просят киевлян и гостей столицы сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временно неудобной ситуации.

      К слову, в Киеве периодически "минируют" Центральный вокзал. Однако все анонимные сообщения оказываются фейковыми. Кроме вокзала, злоумышленники "минируют" станции метро, аэропорты, торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения – Офис Президента или Верховную Раду.

      Важно! В Украине за ложное сообщение о минировании действует наказания. Ранее оно составляло 6 лет заключения, однако сейчас правительство хочет усилить ответственность для псевдоминеров.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Железная дорога Транспорт Фейковые заминирования Укрзализниця Новости Киева
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