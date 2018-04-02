В киевском метро Google сняли рекламу: видео

Компания Google сняла в киевском метрополитене несколько рекламных роликов о сервисе для оплаты со смарфтона.

Ролики создало украинское digital-агентство Skykillers. Три рекламных ролика сервиса платежей Google Pay уже опубликованы в сети, сообщает The Village.

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На видео можно опознать две станции киевского метро – "Дорогожичи" и "Золотые ворота".

Смотрите рекламный ролик Google Pay

Google Pay – сервис для оплаты со смартфона. Сервис позволяет подсоединять платежные карточки и хранить платежную информацию. Google Pay сохраняет историю платежей и позволяет подключать карты постоянного клиента, подарочные карты и специальные предложения.

Смотрите рекламный ролик Google Pay

Сервис имеет рейтинг 4,2 (из 5 возможных) в Google Play.

Смотрите рекламный ролик Google Pay

Google Pay запустили в феврале 2018 года. Сервис объединяет функции Android Pay и Google Wallet. Android Pay начал работать в Украине с ноября 2017 года.