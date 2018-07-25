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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

У Кличко появится еще один заместитель, связанный с экс-регионалом Столаром (документ)

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Вячеслав Непоп
Вячеслав Непоп / strana.ua

Заместителем Виталия Кличко на должности киевского мэра в ближайшее время будет назначен известный столичный застройщик Вячеслав Непоп.

Нового заместителя для Кличко согласовал президент Петр Порошенко. Документ с одобрением кандидатуры Непопа оказался в распоряжении "Страны".

Вячеслав Непоп родом из Артемовска Донецкой области. Является депутатом Киевсовета от партии Петра Порошенко "Солидарность". Член комиссии градостроительства, архитектуры и землепользования.

В 2002 года возглавляет коммунальное предприятие по вопросам строительства жилых домов "Житлоинвестбуд – УКБ".

В столичном политикуме Непоп считается человеком экс-депутата-регионала Вадима Столара, которого в последние годы в СМИ называют "смотрящим" за Киевом, учитывая его большое, хоть и скрытое, влияние на политические и бизнес-процессы в столице и лично мэра города.

Людьми Столара называют также первого заместителя Кличко Николая Поворозника, а также еще одного заместителя мэра, куратора земельно-строительной сферы Александра Спасибко и множество других чиновников низшего уровня.

Как уже рассказывала "Страна", у Виталия Кличко сложились достаточно тесные отношения с киевскими застройщиками и людьми, которые контролируют эту сферу.

Так, глава корпорации "Укрбуд" Максим Микитась катал его на чартерном самолете и яхте. В этом походе вместе с ними засветился, кстати, и Вадим Столар.

Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Киева Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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