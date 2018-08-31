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У Кличко запланировали грандиозную перестройку транспортной системы левого берега Киева

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У Кличко запланировали грандиозную перестройку транспортной системы левого берега Киева
/ wikimapia.org

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА планирует провести общественные слушания перед принятием детального плана территории в границах проспекта Петра Григоренко, улиц Анны Ахматовой, Драгоманова, Ревуцкого, проспекта Бажана в Дарницком районе Киева. Этот план имеет целью переформатировать транспортную систему левого берега столицы.

Как сообщает издание "Вечерний Киев", главный акцент проектировщики делают на дорогах.

В частности, планируется построить меридиональную магистраль Троещина – Осокорки, которая будет основной планировочной осью левого берега столицы, частью которой станет проспект Григоренко. 22-километровая магистраль пройдет от улицы Бальзака, вдоль железнодорожных путей, и по проспекту Григоренко. По проекту, основная проезжая часть проспекта будет по 3 полосы движения в каждом направлении, между которыми пройдет рокадная линия скоростного трамвая.

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Кроме этого, Дарницкое шоссе планируют сделать частью Восточно-Западной автодороги-хорды, которая будет начинаться от улицы Бориспольская на левобережье и тянуться до Кольцевой дороги на правом берегу. Общая длина автодороги составит 24 км. В детальном плане территории предусмотрена реконструкция Дарницкого шоссе – с частичным изменением трассы и расширением проезжей части, для организации непрерывного движения транспорта по шоссе.

Также в плане предусмотрена реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Харьковского и Дарницкого шоссе.

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Кроме этого, вокруг озера Лебединое запроектирована зона отдыха с благоустроенными пешеходными дорожками, велодорожками, спортивными и детскими площадками. В непосредственной близости от проектируемого сквера будет размещен спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и открытым стадионом.

Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт
Источник: 24 Канал
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