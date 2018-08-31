У Кличко запланировали грандиозную перестройку транспортной системы левого берега Киева

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА планирует провести общественные слушания перед принятием детального плана территории в границах проспекта Петра Григоренко, улиц Анны Ахматовой, Драгоманова, Ревуцкого, проспекта Бажана в Дарницком районе Киева. Этот план имеет целью переформатировать транспортную систему левого берега столицы.

Как сообщает издание "Вечерний Киев", главный акцент проектировщики делают на дорогах.



В частности, планируется построить меридиональную магистраль Троещина – Осокорки, которая будет основной планировочной осью левого берега столицы, частью которой станет проспект Григоренко. 22-километровая магистраль пройдет от улицы Бальзака, вдоль железнодорожных путей, и по проспекту Григоренко. По проекту, основная проезжая часть проспекта будет по 3 полосы движения в каждом направлении, между которыми пройдет рокадная линия скоростного трамвая.

Читайте также: Сколько будет стоить проезд по украинским автобанам: Омелян назвал приблизительную сумму

Кроме этого, Дарницкое шоссе планируют сделать частью Восточно-Западной автодороги-хорды, которая будет начинаться от улицы Бориспольская на левобережье и тянуться до Кольцевой дороги на правом берегу. Общая длина автодороги составит 24 км. В детальном плане территории предусмотрена реконструкция Дарницкого шоссе – с частичным изменением трассы и расширением проезжей части, для организации непрерывного движения транспорта по шоссе.



Также в плане предусмотрена реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Харьковского и Дарницкого шоссе.

Читайте также: У Омеляна создали новую службу, которая будет заниматься водным транспортом

Кроме этого, вокруг озера Лебединое запроектирована зона отдыха с благоустроенными пешеходными дорожками, велодорожками, спортивными и детскими площадками. В непосредственной близости от проектируемого сквера будет размещен спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и открытым стадионом.