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"У кого есть яйца?" – акцию в поддержку Сенцова провели в Киеве

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30 мая в 20:00 на Подоле возле памятника Сковороды провели читку пьесы Елены Греминой "Помолвка" о судебном процессе над Олегом Сенцовим, который 17 день голодает.

"У кого из присутствующих есть яйца, кто готов за нас всех умереть?" – такими словами начали акцию.

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Ее цель – выйти из узкого театрального круга и заручиться поддержкой граждан.

Мы вышли на открытую площадь, чтобы сделать не направленную исключительно на театралов или киношников акцию в поддержку Олега. Потому что, как бы это ужасно не было, обычные люди, которые не ходят на акции, не знают, кто такой Сенцов. Он фактически сейчас жертвует своей жизнью, чтобы спасти украинцев, а об этом мало кто знает из рядовых граждан. Надо обращать общественное внимание,
– говорит организатор Ярослава Кравченко.

Самое ужасное, что длина этой акции определяется только личным ресурсом здоровья Сенцова, говорит театралка. Ведь на 17 день голодания состояние организма может быть критическим.

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В Киеве провели акцию в поддержку Сенцова

"Это не позволяет ни нам, ни власти долго раскачиваться, нужны личные действия. Поэтому мы и вышли на улицы", – добавляет Кравченко.

Напоследок актеры озвучили имена всех 64 официально признанных украинских политзаключенных, которые находятся за российскими решетками. Листы со списком пленных раздали киевлянам.

Напомним, ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дня голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, состояние пленника Кремля сейчас является стабильным, правда правозащитник точно не знает, какой комплекс мер украинцу предоставляют.

В чем Россия обвиняет Сенцова?Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Публикации протесты Новости Киева Украинцы в плену РФ Обмен пленными Олег Сенцов Фотоновости
Источник: 24 канал
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