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      У кого из министров есть шансы работать в новом правительстве: у Зеленского дали ответ

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      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова / dela.biz

      В новом Кабмине больше шансов сохранить свой пост у министра финансов Оксаны Маркаровой. Также обсуждают кандидатуры главы МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Ульяны Супрун.

      Кроме Маркаровой, Авакова и Супрун идут консультации и по другим министрам, которые могут остаться на должности. Их рассматривают вместе с новыми кандидатами, сказал народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире канала "НАШ".

       К теме: Кто из министров может остаться в новом правительстве

      Также политик сказал, что президент уже определился относительно кандидатуры нового министра иностранных дел, однако его имя называть нельзя, поскольку это должны сделать непосредственно в Офисе Президента. Что касается министра обороны, также есть определенная неопределенность. Арахамия отметил, что шорт-лист по этой должности еще продолжает наполняться.

      Журналисты спросили, есть ли в шорт-листе на должность министра обороны Арсен Аваков. Депутат ответил, что его кандидатуру не рассматривают.

      Эксперт Андрей Юсов в комментарии 24 канала сказал, что однозначно лишатся своих должностей в правительстве Андрей Рева, Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Насалик, Евгений Нищук, Павел Климкин, Степан Полторак, Павел Петренко. Все вице-премьеры вместе с Вячеславом Кириленко, Павлом Розенко и Степаном Кубивым также покинут свои кабинеты.

      Ранее Давид Арахамия заявил, что множество представителей политических партий отказались предлагать кандидатов на должности министров в новом правительстве. Ему якобы отвечают, что не хотят брать на себя ответственность. Политсилам с такой позицией он сказал "идти лесом".

      Также он сказал, что имя нового премьера страна узнает уже 29 августа.

      Процедура назначения чиновников / Инфографика 24 канала

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Верховная Рада Слуга народа Министерство внутренних дел Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
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