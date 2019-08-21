У кого из министров есть шансы работать в новом правительстве: у Зеленского дали ответ

В новом Кабмине больше шансов сохранить свой пост у министра финансов Оксаны Маркаровой. Также обсуждают кандидатуры главы МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Кроме Маркаровой, Авакова и Супрун идут консультации и по другим министрам, которые могут остаться на должности. Их рассматривают вместе с новыми кандидатами, сказал народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире канала "НАШ".

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Также политик сказал, что президент уже определился относительно кандидатуры нового министра иностранных дел, однако его имя называть нельзя, поскольку это должны сделать непосредственно в Офисе Президента. Что касается министра обороны, также есть определенная неопределенность. Арахамия отметил, что шорт-лист по этой должности еще продолжает наполняться.

Журналисты спросили, есть ли в шорт-листе на должность министра обороны Арсен Аваков. Депутат ответил, что его кандидатуру не рассматривают.

Эксперт Андрей Юсов в комментарии 24 канала сказал, что однозначно лишатся своих должностей в правительстве Андрей Рева, Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Насалик, Евгений Нищук, Павел Климкин, Степан Полторак, Павел Петренко. Все вице-премьеры вместе с Вячеславом Кириленко, Павлом Розенко и Степаном Кубивым также покинут свои кабинеты.

Ранее Давид Арахамия заявил, что множество представителей политических партий отказались предлагать кандидатов на должности министров в новом правительстве. Ему якобы отвечают, что не хотят брать на себя ответственность. Политсилам с такой позицией он сказал "идти лесом".

Также он сказал, что имя нового премьера страна узнает уже 29 августа.

Процедура назначения чиновников / Инфографика 24 канала