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У кого Президент "одолжил" деньги на квартиру Абраменко

16:00, 1 марта 905 Читати новину українською

Деньги на квартиру выделили из городского бюджета. Такой пиар-ход обеспечили Петру Порошенко налогоплательщики Николаева: децентрализация в действии.

Единственный украинский медалист Александр Абраменко – получил квартиру. Спортсмена наградили за первое Олимпийское золото, в дополнение к обязательной денежной награде. Новое жилье он получил в родном городе – Николаеве, ее купили за средства из местного бюджета. Ключи от квартиры фристайлеру торжественно вручил Президент в Киеве. Однако, чтобы купить лыжнику квартиру, 885 тысяч гривен отобрали у николаевских футболистов и баскетболистов.

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У нас есть 2 общественные организации, которые занимаются баскетболом и футболом. Мы договорились с ними, что на некоторое время заберем деньги,
– сообщил первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко.

Однако, игроки, у которых "временно отдолжили" бюджетные деньги, узнали об этом из СМИ. Но они не спорят – Абраменко стоит награды. В середине марта обе команды должны ехать на соревнования. Из городского бюджета должны оплатить питание и транспортные расходы спортсменов. Кроме того, за эти деньги планировали еще и отремонтировать стадион.

Отдали деньги, которые должны были пойти на инфраструктуру стадиона или на помощь футбольному клубу, я считаю, что так делать нельзя,
– прокомментировал главный тренер футбольного клуба Николаева Руслан Забранский.

Вот только в городском совете говорят, что пересмотреть бюджет планируют не раньше, чем к концу марта.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости спорта Новости Николаева Олимпиада-2018 Президент Украины Александр Абраменко
Источник: 24 Канал
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