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      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський

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      Кирило Вишинський
      Кирило Вишинський / УНІАН

      У Москві пройшла перша після обміну ув'язненими між Росією і Україною пресконференція журналіста Кирила Вишинського.

      Власне, відразу після того, як російський літак із звільненими Україною росіянами і українцями (як відомо, більша частина людей, яких зажадала Росія – не її громадяни, а громадяни України), стало ясно, що саме Вишинський і буде обличчям цього обміну.

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      Про решту звільнених, перш за все про колишнього командуючого ППО "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, видача якого і стала причиною обміну, російські ЗМІ намагаються мовчати. Головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян навіть заблюрила на опублікованій в соціальних мережах фотографії звільнених практично всі обличчя – крім, власне, Вишинського.

      "Залізний зек" замовк

      Замовк і Telegram-канал "залізного зека" і "снайпера ДНР" Ігоря Кімаковського, який той вів з кінця серпня. Як відомо, Україна – не Росія і вести такий канал виявилося більш простим з української в'язниці, ніж з російської волі.

      кімаковський
      Ігор Кімаковський / Фото Українська правда

      Втім, у своєму Telegram-каналі Кімаковський, який воював за "ДНР", називає себе постачальником гуманітарної допомоги населенню Донбасу – не більше того.

      Саме такий колективний образ несправедливо заарештованих і засуджених створював на своїй пресконференції і Вишинський, який стверджував, що деякі з переданих Україною ні в чому не винні.

      У компанії вбивць і терористів

      Втім особливого ентузіазму в цих словах журналіста РІА Новості не спостерігалося: Вишинський намагався максимально дистанціюватися від своїх попутників і зазначив, що мало з ними знайомий. Це й не дивно: ігнорувати інформацію про те, що серед переданих Росії людей є класичні вбивці і терористи, дуже важко – якщо, звичайно, замислюєшся про своє майбутнє.

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      А Вишинський про своє майбутнє замислюється – саме тому він практично до останнього часу не погоджувався на обмін і висловлював бажання залишитися в Україні, щоб довести свою невинність.

      Але присутність Вишинського серед звільнених виявилася необхідною Кремлю з однієї простої причини: його видача завершувала архітектуру обміну. Архітектуру, в якій Цемах, показань якого на процесі по "Боїнгу" побоювалося російське керівництво – це і є головна і, по суті, єдина постать, заради видачі якої Володимир Путін погодився з обміном, Вишинський – прикриття, а всі інші – навантаження, про яке в Росії не згадували аж до затримання Цемаха.

      І те, що Вишинський, який усвідомлював свою роль у всій цій операції "порятунку Цемаха", а по суті, порятунку Путіна і російського керівництва від міжнародного трибуналу, виконанню цієї ролі опирався, є цілком природним.

      Як цілком природним є і те, що він не міг цієї ролі уникнути.

      Автор: Віталій Портников

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Публикации Новости России Новости США Обмен пленными Владимир Путин Владимир Цемах Кирил Вышинский
      Источник: Belsat TV
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