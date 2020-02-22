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      У Кремля уже есть планы на выборы в США: что выяснили СМИ

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      Россия хочет помочь Сандерсу на президентских выборах, – разведка США / Getty Images

      Официальные лица США предупредили сенатора-демократа Берни Сандерса, участвующего в борьбе за президентство, что Россия пытается помочь его избирательной кампании.

      Об этом также проинформированы президент США Дональд Трамп и законодатели, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

      Знайте больше: Президентские выборы в США – повезет ли Трампу во второй раз

      Куда именно Россия направит свою помощь и в какой форме – не сообщается. Сенатор Берни Сандерс распространил заявление, в котором подчеркивает – "не считает Путина хорошим другом в отличие от Дональда Трампа".

      Разделяя нас, россияне пытаются подорвать американскую демократию. В отличие от нынешнего президента, я твердо выступаю против их попыток, а также (попыток) любого другого государства, которое хочет вмешаться в наши выборы,
      – говорится в сообщении.

      Сандерс назвал Путина "бандитом-автократом, который пытается уничтожить демократию и подавить недовольство в России". Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

      Что известно о вмешательстве России в выборы президента США в 2016

      В 2016 году перед президентскими выборами стало известно о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.

      Расследование по этому вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно длилось два года. Также он опубликовал отчет его итогов, однако новых обвинений в документе не выдвинул.

      Россияне любой ценой будут пытаться вернуть нам Донбасс, – Дейнега
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Выборы в США Дональд Трамп Новости США
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