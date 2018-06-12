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У крымского туризма нет будущего, даже мост не поможет, – эксперт

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В последние годы туристическая сфера аннексированного Крыма несет серьезные убытки, – Клименко
В последние годы туристическая сфера аннексированного Крыма несет серьезные убытки, – Клименко / "Радио Свобода"

Так называемый Крымский мост улучшит ситуацию с туризмом на полуострове только за определенный период и в основном из-за того, что людям будет интересно по нему проехаться. Однако в целом в Крым оккупанты будут свозить бюджетных отдыхающих из далеких сибирских, дальневосточных и других российских регионов, которые крупных денег с собой не будут.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко, передает "Главред".

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По его словам, в последние годы туристическая сфера аннексированного Крыма несет серьезные убытки, и новый Крымский мост не обеспечит полуострову большой поток туристов.

"Официально называют цифру один миллион туристов, посетивших Крым с начала года. Солгали они в четыре-пять раз. Крымский мост на этом никак не скажется. Играют роль другие факторы. Я являюсь экспертом по туризму уже 20 лет и 20 лет знаю крымский и черноморский туризм, каждый город, все особенности. Будет какой-то всплеск интереса среди граждан Российской Федерации – как это, проехаться по мосту. Этот фактор немножко сработает, но только немножко. Потому что в туристических потоках работают другие факторы, и главный из них – это соответствие цены и качества. И в этом заключается главная проблема", – подчеркнул специалист.

Как убеждает он, Украина делала для Крыма очень много, и сейчас полуостров находится в упадке. Ссылаясь на мониторинг, эксперт, в частности, отметил, что в Крыму есть проблемы с вывозом мусора, с канализацией, с дорогами, с состоянием набережных и с общей туристической инфраструктурой.

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В крымского туризма нет будущего. С 2016 года началось падение количества лиц, прилетающих в Крым на отдых. Оно находится на уровне 2015 года и даже ниже. А это самая богатая категория туристов. В Крым и дальше будут везти бюджетных отдыхающих из далеких сибирских, дальневосточных и других российских регионов. Эта категория отдыхающих не пользуется туристическим сервисом. Завтрак, обед и ужин в санатории, нет денег на мороженое ребенку... А самый оптимальный сегмент отдыхающих, средний класс, безусловно, будет ехать в Турцию, Египет и Таиланд, а не в Крым,
– констатировал Клименко.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России отдых Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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