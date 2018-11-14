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      У Ляшко требуют спецрасследование относительно роста объемов импорта черных металлов в Украину

      25 Читати новину українською
      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / file.liga.net

      Радикальная партия требует от Кабинета Министров Украины и МЭРТ немедленного проведения спецрасследования по факту беспрецедентного 25-процентного роста в этом году импорта в Украину черных металлов и изделий из них.

      Кроме того, народные депутаты настаивают на введении предупредительных мер защиты украинской металлургии от хищнического импорта из Китая, Турции, России и других стран.

      Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Виктор Галасюк, заместитель главы Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) по вопросам экономической политики, глава Комитета промышленной политики и предпринимательства Верховной рады Украины.

      "Закрытие крупнейших мировых рынков и обострение борьбы за существующие рынки сбыта металлопродукции – реальная угроза украинской промышленности и экономике", – пояснил нардеп. По его словам, импорт черных металлов в Украине уже вырос на 25%, поэтому и сотни тысяч рабочих мест в ГМК и смежных отраслях под ударом.

      Глава РПЛ Олег Ляшко заявил, что не собирается спокойно наблюдать как украинская металлургия не только теряет внешние рынки, но и вытесняется с внутреннего рынка из-за провальной политики власти. "Государство должно заботиться о собственных производителях и гражданах, а не сдавать национальные интересы и прогибаться под сильных мира сего!", – отметил Ляшко в ходе визита в Запорожье.

      "Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции, Российской Федерации и других стран мира, которые яростно борются за новые рынки сбыта своей продукции. Актуально также лоббирование доступа украинской металлопродукции на внешние рынки, в том числе, через экспортно-кредитное агентство, – отметил Галасюк, подчеркивая, что США, Канада, ЕС, Китай, ЕврАзЭс, Турция, некоторые страны Африки и другие активно защищают внутренний рынок от импорта металлопродукции, повышая ввозные пошлины на 25% и выше. – Правительства крупнейших экономик мира принимают все возможные и невозможные меры для защиты собственных производителей металла и металлопродукции".

      Напомним, ранее Радикальная партия добилась повышения экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро, а затем до 42 евро за тонну, что позволило ликвидировать критический дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке и обеспечило бесперебойную деятельность отечественных металлургических предприятий. Учитывая положительные результаты воздействия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона продлено еще на год.

      Теги: Новости политики Министерство экономического развития и торговли Радикальна партія Олег Ляшко металургия
      Источник: 24 Канал
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