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      У Львова маршрутка с пассажирами слетела с дороги: фото

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      Возле Львова маршрутка слетела с дороги
      Возле Львова маршрутка слетела с дороги / Фото из открытых источников

      На Львовщине, возле села Зимняя Вода, на трассе Киев-Чоп маршрутка №140 с пассажирами слетела в кювет.

      По предварительной информации, в маршрутке находилось 10 пассажиров.

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      В результате ДТП два человека – водитель и пассажир – получили травмы, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

      фото дтп

      Как отметили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Львовщины, на месте происшествия работали следователи. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. Водитель – 59-летний житель Мостиского района. Его госпитализировали в больницу.

      Как сообщил с места происшествия журналист ZAXID.NET, за рулем маршрутки находился 59-летний мужчина. Маршрут обслуживает АТП-14630. На предприятии водитель работает с 2009 года. В среду, 5 июня, он первый день вышел на работу после выходных.

      Пассажир, получивший травмы, 1985 года рождения. Его доставили в 8-м клиническую больницу и после осмотра медиков отпустили домой.

      Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Транспорт Новости Львова
      Источник: 24 канал
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