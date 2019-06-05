У Львова маршрутка с пассажирами слетела с дороги: фото

На Львовщине, возле села Зимняя Вода, на трассе Киев-Чоп маршрутка №140 с пассажирами слетела в кювет.

По предварительной информации, в маршрутке находилось 10 пассажиров.

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В результате ДТП два человека – водитель и пассажир – получили травмы, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

Как отметили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Львовщины, на месте происшествия работали следователи. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. Водитель – 59-летний житель Мостиского района. Его госпитализировали в больницу.

Как сообщил с места происшествия журналист ZAXID.NET, за рулем маршрутки находился 59-летний мужчина. Маршрут обслуживает АТП-14630. На предприятии водитель работает с 2009 года. В среду, 5 июня, он первый день вышел на работу после выходных.

Пассажир, получивший травмы, 1985 года рождения. Его доставили в 8-м клиническую больницу и после осмотра медиков отпустили домой.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.