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"У мамы шикарный особняк, у меня – ВАЗ": откуда у прокурора из Николаева такая родственница

202 Читати новину українською
Расследование
Расследование "Курорт для прокуроров" / bihus.info

Руководитель Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрий Левицкий живет в доме у реки, который не упомянут в его декларации и записан на маму.

Об этом говорится в материале Николаевского центра журналистских расследований программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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На самого прокурора не оформлено ничего, кроме автомобиля ВАЗ. Однако, как показало расследование журналистов, сейчас Дмитрий Левицкий живет в доме площадью 354 квадратных метра в Николаеве. Особняк оформлен на его мать, которая, однако, живет во Врадиевке.

Маєток, у якому мешкає прокурор Левицький

Имение, в котором живет прокурор Левицкий

Особняк у реки, где журналисты разыскали прокурора Левицкого, записан на Лидию Левицкую с декабря 2016 года. Также на мать Левицкого оформлено две николаевские квартиры и две иномарки (Volkswagen Passat и Scoda Superb), которыми пользуется сын.

В отличие от квартир и машин, дом прокурор в декларации за прошлый год не отметил. Он объясняет это тем, что переехал в него лишь в 2018 году временно – пока в маминой квартире, где он жил до того, ремонт. Однако, в этой квартире журналисты встретили квартирантов.

Я взяла ребенку, я что, не имею права взять ему?
– пояснила Лидия Левицкая покупку этого дома.

Лидия Левицкая зарегистрировалась как предприниматель с 2007 года. Основной ее бизнес – несколько магазинов во Врадиевке. Однако, недавно она приобрела АЗС в городе Вознесенске на Николаевщине. А ее компания ЧП "Ашлар" начала строить базу отдыха в Коблево, законностью застройки которой занимается ее сын.

Левицкий занимается законностью застроек в Коблево

В начале 2018 года прокуратура отрапортовала: государству вернули 13 земельных участков площадью 1,3 гектаров в зоне отдыха "Коблево". Однако, как оказалось, возвращает земли прокуратура избирательно: одни участки замечает, а те, что принадлежат прокурорам, сотрудникам СБУ и другим чиновникам – нет.

Партнершей мамы прокурора в ПП "Ашлар" записана мать местного депутата Алексея Осипенко. Сам Осипенко – дальний родственник Коблевского сельского головы Владимира Панича. В Коблево у депутата Осипенко – 38 земельных участков. Все он получил за последние 10 лет. А у прокуратуры к депутату-латифундисту — никаких претензий.

Мать прокурора Левицкого скупает недвижимость не только в Николаевской области, а и на Полтавщине. Там проживает ее второй сын Вячеслав. До недавнего времени тоже прокурор.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" – смотрите здесь.

Теги: Новости Украины е-декларирование Расследования
Источник: 24 Канал
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