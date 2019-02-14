У марсиан больше шансов, – Климкин о наблюдателях России на выборах в Украине
В России заявляют, что собираются использовать "свое право" участвовать в международном наблюдении за президентскими выборами в Украине. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал намерения России.
Павел Климкин считает, что у России мало шансов наблюдать за выборами в Украине. Об этом он написал в Twitter.
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Министр иностранных дел Украины написал, что "кто-то никак не успокоится с российским наблюдателям на президентских выборах в Украине".
У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но им лучше придерживаться ее основополагающих принципов,
– написал Климкин.
Почему Украина не будет принимать заявки российских наблюдателей?
Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.
В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.
7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям из России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.
8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.
Однако 12 февраля в России уже отказались от своих слов и заявили, что будут отстаивать право отправлять своих наблюдателей в Украину.