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      У марсиан больше шансов, – Климкин о наблюдателях России на выборах в Украине

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      У марсиан больше шансов, – Климкин о наблюдателях России на выборах в Украине
      У марсиан больше шансов, – Климкин о наблюдателях России на выборах в Украине / Фото из открытых источников

      В России заявляют, что собираются использовать "свое право" участвовать в международном наблюдении за президентскими выборами в Украине. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал намерения России.

      Павел Климкин считает, что у России мало шансов наблюдать за выборами в Украине. Об этом он написал в Twitter.

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      Министр иностранных дел Украины написал, что "кто-то никак не успокоится с российским наблюдателям на президентских выборах в Украине".

      У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но им лучше придерживаться ее основополагающих принципов,
      – написал Климкин.

      Почему Украина не будет принимать заявки российских наблюдателей?
      Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям из России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.

      Однако 12 февраля в России уже отказались от своих слов и заявили, что будут отстаивать право отправлять своих наблюдателей в Украину.

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      Теги: Новости Украины ОБСЕ Новости России Новости политики Выборы Президента 2019 Украина – Россия Павел Климкин
      Источник: 24 канал
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