У Меган Маркл на год заберут свадебный наряд: известна причина
Герцогиня Сассекская Меган Маркл отдала свой свадебный наряд. Известно, что роскошное платье и даже королевская тиара станут экспонатами тематической выставки в Великобритании.
19 мая стало знаковым днем, потому что в этот день весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как экс-актриса Меган Маркл выходит замуж за принца Гарри. Все модницы с нетерпением ожидали выхода невесты, ведь каждый раз свадебное платье герцогини задает тренд на много лет. Так, свадебное платье Меган Маркл вызвало настоящий шквал эмоций у всех поклонников королевской семьи и настоящих модниц, а его фасон уже скопировали сотни невест в мире.
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Образ Меган Маркл на свадьбе
Кенсингтонский дворец анонсировал, что все поклонники королевской семьи смогут вблизи рассмотреть свадебное платье герцогини Сассекской. Все потому, что в Виндзорском замке открывается выставка под названием "Королевская свадьба: Герцог и Герцогиня Сассекские". Среди предложенных экспонатов – роскошное платье Меган Маркл и тиара королевы Марии Текской, сделанная из платины и бриллиантов. Драгоценность Ее Величество дала невесте перед церемонией бракосочетания.
По словам представителей королевской семьи, люди смогут также увидеть роскошную 5-метровую фату жены принца Гарри. Сама же выставка будет проходить в Виндзорском замке с 26 октября по 6 января. А с 13 июня по 6 октября 2019 года экспонаты перевезут в Холирудский дворец в Эдинбурге.
Напомним, что дизайнером свадебного платья Меган Маркл была знаменитая дизайнер Givenchy – Клэр Уэйт Келлер. Всех поклонников королевской четы поражала сдержанность образа, поскольку платье имело деликатный вырез, а на самом наряде не было ни одного орнамента, украшений или кружева.