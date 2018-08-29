У Меган Маркл на год заберут свадебный наряд: известна причина

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отдала свой свадебный наряд. Известно, что роскошное платье и даже королевская тиара станут экспонатами тематической выставки в Великобритании.

19 мая стало знаковым днем, потому что в этот день весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как экс-актриса Меган Маркл выходит замуж за принца Гарри. Все модницы с нетерпением ожидали выхода невесты, ведь каждый раз свадебное платье герцогини задает тренд на много лет. Так, свадебное платье Меган Маркл вызвало настоящий шквал эмоций у всех поклонников королевской семьи и настоящих модниц, а его фасон уже скопировали сотни невест в мире.

Читайте также: Свадебная машина как у принца Гарри и Меган Маркл поступит в продажу

Образ Меган Маркл на свадьбе

Кенсингтонский дворец анонсировал, что все поклонники королевской семьи смогут вблизи рассмотреть свадебное платье герцогини Сассекской. Все потому, что в Виндзорском замке открывается выставка под названием "Королевская свадьба: Герцог и Герцогиня Сассекские". Среди предложенных экспонатов – роскошное платье Меган Маркл и тиара королевы Марии Текской, сделанная из платины и бриллиантов. Драгоценность Ее Величество дала невесте перед церемонией бракосочетания.

The exhibition will include the wedding dress designed by British designer Clare Waight Keller and veil, embroidered with the flora of the 53 countries of the Commonwealth, along with the diamond and platinum bandeau tiara, lent to The Duchess of Sussex by The Queen. pic.twitter.com/ZzUmvrv3xr — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 серпня 2018 р.

По словам представителей королевской семьи, люди смогут также увидеть роскошную 5-метровую фату жены принца Гарри. Сама же выставка будет проходить в Виндзорском замке с 26 октября по 6 января. А с 13 июня по 6 октября 2019 года экспонаты перевезут в Холирудский дворец в Эдинбурге.

Напомним, что дизайнером свадебного платья Меган Маркл была знаменитая дизайнер Givenchy – Клэр Уэйт Келлер. Всех поклонников королевской четы поражала сдержанность образа, поскольку платье имело деликатный вырез, а на самом наряде не было ни одного орнамента, украшений или кружева.