У меня аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе перед военными

Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не допустит капитуляции перед Россией. При этом украинский президент признался, что на это слово у него уже аллергия.

Об этом Зеленский говорил 11 октября во время выступления в Одессе в помещении филармонии на мероприятиях ко Дню защитника Украины. Видео выступления президента опубликовали в фейсбуке ОП.

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Во время обращения Зеленский усталым после вчерашнего 14-часового пресс-марафона голосом пообещал достичь завершения войны на Донбассе, а рядом с этим – восстановить территориальную целостность Украины.

Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной. Это позиция украинского народа, которую я, как президент, буду защищать. Донбасс – это Украина. И там должен царить мир,

– отметил Владимир Зеленский.

Отдельно президент выделил пункты, которые необходимо достичь прежде всего:

► Полное прекращение огня.

► Возвращение всех пленных.

► Вывод иностранных военных формирований из украинских земель.

► Установление контроля над государственной границей.

И только потом – местные выборы по украинскому законодательству "под вниманием не пулеметов, а международных наблюдателей".

Все о рекордном пресс-марафоне Зеленского 10 октября – в материалах 24 канала.

Конечно, и на этом Зеленский отдельно подчеркнул, Украина не собирается забывать о аннексированном Крыму, возвращение которого "станет нашим следующим вызовом".

Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция". Хочу еще раз заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня и не про Украину,

– подытожил Владимир Зеленский.

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