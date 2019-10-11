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      У меня аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе перед военными

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      Зеленский с рабочим визитом посетил Одессу
      Зеленский с рабочим визитом посетил Одессу / Офис Президента

      Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не допустит капитуляции перед Россией. При этом украинский президент признался, что на это слово у него уже аллергия.

      Об этом Зеленский говорил 11 октября во время выступления в Одессе в помещении филармонии на мероприятиях ко Дню защитника Украины. Видео выступления президента опубликовали в фейсбуке ОП.

      Это интересно: Вооруженным силам украинцы доверяют больше, чем президенту

      Во время обращения Зеленский усталым после вчерашнего 14-часового пресс-марафона голосом пообещал достичь завершения войны на Донбассе, а рядом с этим – восстановить территориальную целостность Украины.

      Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной. Это позиция украинского народа, которую я, как президент, буду защищать. Донбасс – это Украина. И там должен царить мир,
      – отметил Владимир Зеленский.

      Отдельно президент выделил пункты, которые необходимо достичь прежде всего:

      ► Полное прекращение огня.
      ► Возвращение всех пленных.
      ► Вывод иностранных военных формирований из украинских земель.
      ► Установление контроля над государственной границей.

      И только потом – местные выборы по украинскому законодательству "под вниманием не пулеметов, а международных наблюдателей".

      Все о рекордном пресс-марафоне Зеленского 10 октября – в материалах 24 канала.

      Конечно, и на этом Зеленский отдельно подчеркнул, Украина не собирается забывать о аннексированном Крыму, возвращение которого "станет нашим следующим вызовом".

      Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция". Хочу еще раз заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня и не про Украину,
      – подытожил Владимир Зеленский.

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      blog_ava
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      13219
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости Одессы Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
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